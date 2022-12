José María Ramón siempre tuvo claro que se quería dedicar al mundo de la tecnología. A los ocho años empezó clases de informática y ahí vio clara su vocación profesional. «En el año 95 descubrí internet y ahí se me abrió otro mundo. Estudié en Barcelona y me dije que cuando regresara a Eivissa tenía que montar una empresa de páginas web. Primero, empecé a trabajar en una empresa de informática a media jornada y luego ya me lancé a mi propia empresa», explica este emprendedor ibicenco, quien recuerda que la primera página web que hizo fue la del Ajuntament de Sant Antoni, su pueblo. «A partir de ahí, me dije que tenía que empezar a captar clientes. Con el poco dinero que tenía, 20 euros, hice unas tarjetas de visita que fui dejando debajo de las puertas de los hoteles y empezaron a llamarme. En ese momento, empecé a especializarme en el sector turístico porque por aquel entonces, en el año 2002, muy pocos hoteles tenían internet y página web y muchos mayoristas empezaban a dejar garantías; al tener que estar calculando los hoteles los precios todo el rato pensé ‘vamos a hacer un sistema que calcule’ y eso fue el nacimiento de Neobookings. Hemos ido mejorando toda la gama de servicios que demandan los hoteleros. Pero fue un poco fruto de la casualidad ya que empecé a hacer webs y nos hemos convertido en un referente nacional de tecnología hotelera», precisa Ramón, quien explica que montó oficialmente su empresa con 25 años. Echando la vista atrás, recuerda unos inicios de mucho esfuerzo, sin ganar dinero y «trabajando de lunes a domingo muchas horas y sin descanso, pero fue muy emocionante y con muchísimas ganas de cambiar la tecnología de Eivissa».

Y así fue cómo creó Neobookings hace ya 20 años. Se trata, como él mismo explica, de una empresa tecnológica nacida en la mayor de las Pitiüses que a la vez es consultora turística. «Miramos de ofrecer un asesoramiento integral para obtener una mejor venta desintermediada para que puedan vender de forma directa y luego automatizar procesos diarios de la mejor manera posible para que tengan más tiempo a través de la tecnología. La gente que nos contrata son clientes a los que no les vale una solución estándar y que necesita un poco de mimo y un equipo de profesionales que esté encima». En este sentido, afirma que son la mejor opción «si se está buscando un cambio para ser más rentable, tener más tiempo y mejorar la operativa contando con un gran equipo de profesionales. Damos un soporte rápido y eficaz en el que el 83% de las veces resolvemos la duda en menos de ocho horas; no somos simplemente un programa o una tecnología sino que somos personas que estamos detrás acompañando en todo este proceso como un socio más».

LOS SERVICIOS. Hace 20 años, Neobookings empezó con diseño web y servicio de correo electrónico («por aquel entonces no era tan habitual como ahora ya que veníamos de trabajar con el fax», precisa), luego ya hicimos el motor de reservas y fuimos añadiendo servicios, desde el posicionamiento en internet, luego marketing digital... con el motor de reservas empezamos a hacer asesoría estratégica, que quiere decir que no solo te doy la tecnología sino que te digo cómo usarla de la mejor manera posible para que tú ganes más. También incorporamos plataformas de pago, comparadores de precios con la competencia y redes sociales también». Un servicio muy importante que también ofrecen es el sistema de distribución o channel manager: «Tienes un hotel de 50 habitaciones que no solo vendes en tu web sino en Booking, Expedia y Viajes el Corte Inglés y lo que hacemos es que con un único software mandamos estas disponibilidades y precios a todos estos canales; esto fue para la industria turística de Eivissa muy bueno ya que antes tenías que entrar una a una a cada web; fue un poco una revolución».

Ramón también destaca la importancia del asesoramiento integral para ver cómo funcionan las ventas en cada canal, además de en la web propia del hotel, «y así tener una foto completa a nivel de fijar tarifas, por ejemplo». Esto, a su vez, permite automatizar muchos procesos: «Ahora, por ejemplo, si recibes una reserva de Booking o de Expedia podemos procesar estas tarjetas de crédito de estos canales de manera automática cuando antes se tenía que hacer de forma manual o podemos dar mensajes de bienvenida al hotel o cualquier otra instrucción. Lo bonito de la tecnología es esto, que empiezas por un motivo concreto y terminas comprobando que sirve para muchas más cosas», precisa el creador de Neobookings. En cuanto al perfil de clientes, empezó trabajando con hoteles más pequeñitos y actualmente mantiene a quienes confiaron en él desde el principio, así como a grandes cadenas reconocidas a nivel europeo y mundial, como Pacha, Rafa Nadal, Vibra Hoteles o Concept Hotel Group.

LA TRAYECTORIA. José María Ramón recuerda que empezó trabajando en el cuarto de costura de su madre, siendo él el único empleado en la empresa y ahora son una treintena de personas en el equipo. En estos 20 años, además, ha incorporado a dos socios, Víctor Pont y Raúl Blanco, pues como él mismo destaca es importante ir acompañado. «El recorrido que llevamos hasta el momento es espectacular y es algo que jamás habría pensado que conseguiría. Pensaba en hacer páginas web a empresas de Eivissa y nos hemos convertido en un referente en tecnología hotelera teniendo oficinas fuera, cosa que nunca había pensado, y trabajando con grandes cadenas. Para mí es todo un logro que no me había planteado», explica. Y es que si bien la empresa se gestó en la mayor de las Pitiüses en estos 20 años ha abierto delegación en Barcelona y desde el pasado mes de septiembre, en México. «El por qué de México es porque sabemos cómo se mueve el mercado; teníamos ganas de descubrir nuevas necesidades y vimos relación Eivissa-Tulum ya que cuando se acaba aquí la temporada se abre en Tulum; son mercados muy similares y decidimos lanzarnos a la aventura», explica. En cuanto a sus próximas metas, el creador de Neobookings tiene claro que el dedicarse a una profesión tecnológica requiere innovación constante: «Todo avanza muy rápido; sí que es verdad que los hoteleros demandan cada vez herramientas más predictivas y estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial para poder hacer este tipo de predicciones. Nos gusta innovar y estar siempre al día», apunta.

El creador de Neobookings tiene claro que cuando se tiene una idea de negocio hay que creer en ella y lanzarse, pero previamente aconseja hacer un «estudio de mercado». «Sí que es verdad que uno tiene muchas ideas felices y puedes tener muchas ganas, pero hay que bajar las ideas a tierra. Lánzate a la piscina, pero mira antes si tiene agua. Observa si hay otras empresas que hacen lo mismo que tú, cuánto podrías facturar siendo realista, cómo te puedes diferenciar... animo a todas esas personas que le estén dando vueltas a crear su propia empresa que no paren, que sigan perfilando su idea, la comenten con gente cercana, porque es importante buscar a gente que te complemente, y que se lancen».

Lo que sí reconoce que fue complicado fueron los trámites: «Es decir, tienes la idea, quiero hacer esto, pero tengo que ver cómo lo llevo a cabo». Ramón hizo un curso en la Cámara de Comercio que le ayudó bastante y que supuso el empujón para crear Neobookings. «A mí no me dio miedo lanzarme; no tenía mucho que perder, vivía con mis padres, no pagaba alquiler y me llenaba mi trabajo aunque no ganara dinero; cuando empezó a crecer y empecé a contratar gente ya daba más vértigo», concluye.