Antoni Rami (Calvià, 1986) es cofundador y director de crecimiento de Kantox, una empresa recientemente adquirida por el banco BNP Paribas por una cifra que no ha trascendido, aunque supera ampliamente las seis cifras. Se trata de una de las fintech más destacadas en España y se dedica a la automatización de la gestión del riesgo de divisa. Tiene 180 empleados y dispone de oficinas en Londres y Barcelona. Después de estudiar en Esade y en la Singapore Management University, Rami trabajó como consultor. A su paso por Deloitte conoció al francés Philippe Gelis, con quien empezó la aventura emprendedora a la que se unió poco después John Carvajal. Valora la compraventa como un hito más.

¿Kantox es una empresa financiera o tecnológica?

El valor se aporta más por la parte tecnológica que por la parte financiera. La empresa principalmente vende un producto de software, que puede venir acompañado o no de un producto financiero. Hemos hecho un software, muy customizable para cada empresa, de forma que automáticamente lee las operaciones que hace esta empresa y elimina el riesgo. No es operativa ni especulación. Trabajamos solo con empresas de la economía real y lo que hacemos es que sea igual de complicado hacer una operación con divisa que con tu propia moneda.

Usted es un experto en divisas, ¿qué nos puede decir sobre las criptomonedas?

Puedo ser un experto en fiat (dinero fiduciario), pero seguro que no en criptodivisas. Nosotros trabajamos con empresas que utilizan las monedas para pagar. El caso de uso de las criptodivisas como medio de pago es muy residual y en cualquier caso se ha demostrado que no son un medio eficiente ni bueno como medio de pago.

Es un rara avis en Mallorca, diferente del perfil de empresa familiar. Un emprendedor del sector tecnológico que ha conseguido un gran resultado en pocos años.

Para los estándares del sector tecnológico no es poco. Los emprendedores familiares tienen mucho mérito. Es difícil crear un Iberostar o un Barceló naciendo hoy, las oportunidades son diferentes. Yo me he encontrado un mundo en el que las oportunidades se movían más en el mundo tecnológico y creo que soy uno de tantos. Un privilegiado por tener la confianza de los inversores, pero si miras mi generación, rara avis sería montar una empresa familiar con financiación propia desde cero, como una cadena hotelera. Ser un emprendedor tecnológico ahora es el entorno natural.

Por contrato, seguirá tres años más en Kantox. ¿Ya tiene la idea de su próximo proyecto?

En este periodo que nos queda tenemos muchas cosas por hacer y no descarto en absoluto continuar si sigo teniendo el sentimiento de que puedo seguir aportando. La venta es un hito importante para la empresa, nos quedan muchas ideas y tres años es una tercera parte del tiempo que ha pasado hasta ahora. Nunca he planificado mi vida más allá de tres años porque no sabía si la empresa sobreviviría más allá de este tiempo. En cualquier caso, tengo ideas y no dejaré de trabajar.

¿Cómo ve el ecosistema emprendedor en Mallorca?

No es lo que más conozco, pero siempre ha habido proyectos interesantes en el turismo de forma natural y en el ámbito biotecnológico, concentradas alrededor del Parc Bit. Habitissimo también, que está en otra fase. Creo que es un sector sano, lo que no creo que sea sano es mirar el sector como muy mallorquín. Podemos mirar a emprendedores que están fuera de la isla para evaluar la salud del ecosistema. Tendríamos que ser más amplios de miras.

¿Cómo ha afectado a su negocio la guerra de Ucrania?

Eventos como este hacen que la divisa se mueva. La volatilidad de divisas resalta los impactos en las empresas y los directivos se dan cuenta que tienen algo que no están gestionando. Si es positivo es casualidad, y si ha ido mal se resalta el problema de que no lo han gestionado. Lo cual, no me gusta decirlo así pero indirectamente resalta la importancia de nuestro trabajo y hace que vengan más clientes.

Como empresario, parece claro que el éxito reside no solo en tener un buen producto, sino también en gestionar el equipo… Es mucho más que una buena idea.

Ya lo dijo Picasso, 1% inspiración y 99% transpiración. La ejecución es tremendamente importante. Siempre digo que si lo haces por dinero no saldrá. Lo que me ha permitido superar los momentos difíciles es pensar en el valor que aportas, en si eres necesario. Y estoy muy orgulloso del servicio que damos. El orgullo y el reconocimiento es lo que hace levantarte cada día.

Crecimiento

Antoni Rami, Philippe Gelis y John Carvajal fundaron Kantox en 2011. Empezó ofreciendo servicios de cambio de divisas a buen precio. Desde 2016 su core business se ha trasladado a la tecnología, con un software de automatización de la gestión de divisas. Durante su trayectoria han conseguido levantar unos 20 millones de euros de capital riesgo en diferentes rondas en las que entraron como socios actores tan relevantes como Idinvest, Partech, Silicon Valley Bank o BNP Paribas. En 2019 llegaron a un acuerdo estratégico con este último, que ha acabado adquiriendo el 100% de la empresa.