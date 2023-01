En una semana en la que solo se habla de turismo a nivel empresarial, por la reciente feria de Fitur, escribo unos párrafos sobre la industria de Balears. Porque ya se habla desde hace unos años de la «Cuarta Revolución Industrial», también conocida como Industria 4.0, siendo la cuarta etapa industrial más importante desde el inicio de la revolución industrial, pero en Balears parece que algunas industrias están todavía en la tercera etapa, en la de la digitalización, y todavía les queda bastante para poder subir al siguiente escalón.

Esta cuarta etapa está marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial, biotecnología, internet de las cosas, impresión 3D, etc. Demasiado para un sector que en Balears tiene mucho en su contra por el hecho insular, encarecimiento y desabastecimiento de materias primas, altos costes energéticos, de trasporte y distribución, dificultad de las pymes para poder realizar grandes inversiones, etc. Y es que todavía hay empresas que todavía no disponen ni de páginas web, ERP o certificado digital, por nombrar algunas de las herramientas casi imprescindibles hoy en día para realizar una transición o transformación digital a la era 4.0.

Precisamente esta semana han salido unas ayudas públicas destinadas a promover actuaciones de inversión para la modernización de la estructura productiva y digital de la actividad industrial. Y en breve, saldrán otras de cheques de consultoría para la competitividad industrial de las Illes Balears en materia de digitalización, internacionalización y sostenibilidad.

También el Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears (IDI) ha puesto en marcha el programa «IdiActua», con el objetivo de impulsar la sostenibilidad y la digitalización de las empresas industriales a través de planes de diagnóstico que permitirán identificar el estado de la industria en estas materias.

Así pues, existen incentivos para que las industrias puedan modernizase, si bien todavía sigue habiendo muchos empresarios que no conocen las ayudas y subvenciones que existen, o simplemente, siguen pensando que el tiempo y las trabas de solicitarlas son mayores a los beneficios que les pueden reportar.