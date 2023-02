El sector de la construcción en Menorca goza de una salud excelente y ha incrementado la marcha, tal y como indican los últimos datos ofrecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears. El año pasado, el porcentaje sobre el total de lo que se construye en Balears alcanzó en la isla un 8,5%, dos puntos más que en 2021, que fue del 6,14%. Mientras que el número de proyectos visados por el Colegio se mantuvo prácticamente en cifras similares, de los 747 a los 770, el número de viviendas proyectadas creció un 44%, pasando de las 200 a las 288. Así mismo, la superficie proyectada en Menorca también aumentó un 42% más, pasando de los 144.000 metros cuadrados en 2021 a los 261.000 el año pasado. El presidente del Colegio de Arquitectos de la Demarcación de Menorca, Enric Taltavull, comenta estos datos y otros temas de actualidad en la isla como la reforma de la carretera general o el Plan Territorial Insular.

SECTOR AL ALZA. Para el presidente de la demarcación de Menorca, el arquitecto Enric Taltavull, el sector de la construcción se encuentra en un gran momento y así lo confirman todos los indicadores de los que disponen, cuyas ratios demuestran la fortaleza actual del sector en el conjunto de la economía. «Todavía tiene más mérito el hecho que este crecimiento se haya producido en el entorno actual de falta de seguridad jurídica en el que se están cambiando normas continuamente, se producen retrasos administrativos en las tramitaciones y todo ello agravado por una falta de materias primas y su consecuente encarecimiento, que ha provocado que algunos presupuestos de viviendas de cierto lujo hayan subido un 50% respecto a lo que supone en los últimos años», argumenta.

Unos datos que en su conjunto vienen respaldados también por un crecimiento general de las obras de reforma de no mucha entidad, que también está haciendo crecer el trabajo para las empresas del sector de la construcción. «Sí que es verdad que la intensidad de trabajo o presentación de proyectos no es homogénea durante todos los meses, con un crecimiento durante los meses de verano y especialmente durante el cuarto trimestre», comenta Taltavull. No pasa lo mismo con la obra pública que se ejecuta en Menorca, ya que ni en 2021 ni en 2022 se visó ningún proyecto nuevo de construcción de vivienda protegida.

CARRETERA GENERAL. Precisamente en el plano de la obra pública que se ejecuta en Menorca, a finales de 2022 se ha vuelto a remprender la reforma de la carretera general, la obra pública más importante que se lleva a cabo en la isla y que llevaba prácticamente una década parada.

Para el presidente de la demarcación de Menorca, Enric Taltavull, se trata de un tema que se politizó mucho desde su arranque y este hecho ha retrasado una década el proyecto, haciendo perder el convenio que se tenía con el Ministerio. «El tramo de Ciutadella ya está solucionado pero el más conflictivo, ha sido el de Maó a Alaior porque se empleó un tipo de enlace a doble nivel, que en realidad es el que estaba recomendado para este tipo de carretera», explica.

«La propia norma estatal de redacción de proyectos decía también que, en determinadas circunstancias, se podía hacer un enlace de un solo nivel u otro tipo de solución para cumplir con los requerimientos de protección de paisaje o del entorno e incluso el Plan Territorial Insular, tenía como anexo las directrices de protección del paisaje que ya inciden muy claramente en estos temas de entornos singulares como los yacimientos arqueológicos, una situación que afecta a la zona de Rafal Rubí», añade.

«Hace un par de años, un grupo de entidades donde estaba el Colegio de Arquitectos, el GOB, el Museo de Menorca, el Ateneo de Maó y el Colegio de Arqueólogos promovimos para esta zona que se suprimiera el doble enlace para no afectar a las navetas de Rafal Rubí que están a 30 o 40 metros», detalla. «Todavía es un debate que queda por definir. Inicialmente el Consell Insular decidió demoler este puente, pero hace poco salió una carta de la Decana de la Demarcación del Colegio de Ingenieros Industriales de Balears, defendiendo la seguridad con el tráfico», confirma. «Nosotros creemos que debe ser seguro, pero en determinados casos, y por razones de protección de patrimonio o de paisaje, se debe optar por una solución diferente como el derrumbe de la estructura del enlace, manteniendo la carretera como estaba. Demoler siempre será más económico que completar toda la obra que falta. La protección no debe ser más cara que hacer el enlace, sino que en realidad saldrá más económico», confirma Taltavull.

PLAN TERRITORIAL. Otra de las grandes cuestiones importantes para Enric Taltavull es la revisión del Plan Territorial Insular de Menorca, que debía hacerse en 2013, a los 10 años de puesta en funcionamiento, pero se retrasó hasta 2018 en iniciar los trabajos, se aprobó inicialmente en enero de 2021, sin que todavía esté aprobado definitivamente. «Es una lástima lo que tardan todos los trámites, pero también es verdad que el nuevo PTI acabará saliendo con un formato muy similar al de 2003, con muy pocas variaciones, y seguramente, cuestiones que no se resolvieron en el anterior, seguirán con la misma indefinición», explica el presidente del COAIB.

«El problema del Plan Territorial es que se trata de un documento muy genérico que reproduce muchas normas sobre las que el propio Consell Insular no tiene competencias», añade. «En temas de agua, por ejemplo, el competente es el Servicio de Recursos Hídricos del Govern Balear y además, hay unos Planes Hidrológicos que los aprueba el propio Govern. Como ésta, muchas normas integradas en el PTI reproducen textos que complican la redacción y al final, y si en un momento se modifica la norma que corresponde a otro organismo, se quedará enquistada generando interpretaciones confusas», argumenta.

LIMITACIÓN A LA COMPRA. Hablando sobre la iniciativa de limitar las compras de viviendas a extranjeros, para el presidente del Colegio de Arquitectos en Menorca es más importante el crecimiento demográfico que dicha limitación, a la que ve poco recorrido. «Lo que debería haber es una inspección efectiva sobre las viviendas turísticas ilegales, un trabajo todavía del todo insuficiente», explica.

«Hay una normativa muy restrictiva que no está bien diseñada porque núcleos que no parecen tener vocación turística, como Sa Mesquida, tienen admitido su uso turístico y, en cambio, toda la orilla norte del puerto de Maó no la tiene admitida. Aparte de revisar la zonificación, que tal vez no debería ser tan restrictiva, hay que controlar las viviendas que no están autorizadas», comenta.

En este mismo sentido, Taltavull explica que un estudio del Colegio de Economistas de Catalunya sitúa a Balears como la región de España que tiene mayor crecimiento de población residente y ello tiene un efecto negativo ya que existe una gran correlación entre la disminución de la renta por habitante de Balears y el aumento de población. «El crecimiento demográfico es un tema clave que condiciona nuestra sociedad, que vive de los servicios, de los sectores económicos. Las compras de extranjeros están destinadas a viviendas de lujo o casas antiguas de pueblo. Están centradas en unas tipologías de vivienda que no son las que resuelven los problemas de vivienda de los residentes. En estos centros urbanos se podría subir la densidad de vivienda para mejorar la capacidad de los núcleos y a parte de esto, se necesitaría una acción pública más intensa en construcción de viviendas protegidas. La demografía es tan importante o más que la venta a extranjeros. Y así como no puede limitarse el crecimiento demográfico, tampoco la Unión Europea permitiría limitar la compra un europeo por la libre circulación de personas y mercancías», concluye Taltavull.