Camareros asalariados, personal de limpieza, vendedores, albañiles y ayudantes de cocina fueron los perfiles laborales más comunes. El top 10 de ocupaciones con mayor contratación en 2021 se completa con cocineros asalariados, peones de la construcción de edificios, monitores de actividades recreativas y entretenimiento, empleados administrativos y de atención al público y compositores, músicos y cantantes. Las últimas fichas sectoriales del mercado de trabajo en Balears que elabora el Observatori del Treball de la CAIB, que corresponden al año 2021, indican por tanto que la hostelería y la construcción son los sectores que dan más oportunidades laborales, en consistencia con su tamaño en la economía de las Islas.

Otra de las conclusiones que se extraen de los datos es que las posiciones laborales más demandadas requieren una capacitación laboral media o baja y de forma mayoritaria perfiles de estudios de Formación Profesional de los campos de hostelería y construcción.

Además, existen grandes diferencias de género entre sectores. Los datos de afiliación a la Seguridad Social revelan que un 90% de trabajadores de la construcción son hombres. Ellos ocupan el 79% de empleos de la agricultura y el 75% en la industria. En cambio, los hombres son el 50,9% de los trabajadores de hostelería, el 49% de los empleos de comercio y solamente el 44% de los trabajadores del ámbito de otros servicios.

En cuanto al coste laboral, fue de 2.456 euros por trabajador y mes en 2021 en las Islas. De esta cifra, 1.831 euros corresponden al salario y 625 euros a otros costes. Estos datos son de 2021 y no recogen los cambios en la contratación que ha provocado la última reforma laboral, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2021 y cuyas nuevas normas de contratación laboral entraron en vigor el 30 de marzo de 2022.

AGRICULTURA Y PESCA. Unas 6.300 personas trabajaban en el sector primario en Balears en el año 2021, de acuerdo con cifras de la Encuesta de Población Activa. Solo representa el 1,1% del total de ocupados, y es una rama mayoritariamente masculina, con un peso de los hombrse del 90,5%, mientras que las mujeres representan el 9,5%. Los datos de Afiliación a la Seguridad Social cuentan 6.748 personas, de las cuales hay 5.573 en agricultura, ganadería y caza, 605 en silvicultura y explotación forestal y 570 en pesca y acuicultura. Un 26% de los afiliados son extranjeros, lo que sitúa al sector primario como la actividad económica con más personas trabajando de otra nacionalidad, y el 20% son extracomunitarios. La ocupación más contratada dentro del sector primario en Balears durante el año 2021 fue de peón agrícola de huertos e invernaderos, que supone casi cuatro de cada diez contratos que se firmaron (36%). Le siguen la de peones agrícolas excepto de huerta e invernadero (26%), trabajadores cualificados en huertas e invernaderos (5%), trabajadores cualificados excepto en huertas e invernaderos (5%), peones forestales (4%), pescadores fluviales y de litoral (4%), trabajadores cualificados en actividades forestales (3%), pescadores de altura (1%), peones agropecuarios (1%) y conductores asalariados de camiones (1%). Estos diez perfiles suman el 85% de la contratación. Hay que resaltar que la actividad agrícola es estacional y, en consecuencia, los meses de invierno son los de menor contratación, mientras que en marzo y septiembre son los de mayor número de contratos. Según la EPA, un 64,8% de los trabajadores del sector primario son asalariados del sector privado, un 23,5% son trabajadores independientes o empresarios sin trabajadores, un 5,3% son asalariados públicos, un 3,4% son empresarios con asalariados y un 2,9% ayudan en el negocio familiar.

INDUSTRIA. La industria balear emplea a 37.000 trabajadores, el 6,7% del total en las Islas, según datos de la EPA. Se trata de un sector masculinizado, ya que los hombres son el 75% de los ocupados. Un 86% de los ocupados son de nacionalidad española. En afiliación a la Seguridad Social se contabilizan 27.725 de media anual: 404 en industria extractiva, 21.815 en industria manufacturera, 833 en suministro energético y 4.674 en suministro de agua. Las diez ocupaciones más contratadas son peones de las industrias manufactureras (11%), vendedores de tienedas y almacenes (5%), barredores y similares (5%), empleados administrativos con tareas de atención al público (4%), carpinteros excepto ebanistas (3%), panaderos, pasteleros y confiteros (3%), oficiales, operarios y artesanos (3%), herreros y forjadores (2%), mecánicos y ajustadores de maquinaria naval y ferroviaria (2%) y empleados administrativos sin tareas de atención al público (2%). La industria tiene un perfil de ocupación mucho más extenso que otros sectores, ya que las diez ocupaciones más contratadas solo aglutinan el 41% del total. El 61,8% de los trabajadores de la industria son asalariados privados, el 24,8% son empresarios sin asalariados, el 8,3% empresarios con asalariados, el 3,2% son asalariados públicos y el 1,9% ayudan en la empresa familiar. El coste salarial en la industria es de 1.987 euros, el más alto, al que se suman 715 euros de otros costes para totalizar 2.702 euros de coste laboral total por trabajador.

CONSTRUCCIÓN. La construcción aglutina 57.900 ocupados en Balears, el 10,5% del total en las Islas, según la EPA. Hay un 86,9% de mujeres frente a n 13,1% de hombres. En afiliaciones suman 54.574 de media, distribuidas en 28.074 trabajadores de construcción de inmuebles, 25.276 de actividades especializadas de construcción y 1.224 de construcción de obras de ingeniería civil.

Las diez ocupaciones con mayor contratación del sector de la construcción son albañiles (40%), peones de la construcción de edificios (24%), electricistas de la construcción y similares (3%), fontaneros (3%),pintores y empapeladores (3%), empleados administrativos con tareas de atención al público (2%), otros trabajadores de obras estructurales de construcción (2%), oficiales, operarios y artesanos de otros oficios (2%), encofradores y operarios de la puesta en obra del hormigón (2%) y yeseros (1%). Estos diez puestos de trabajo juntos suman el 82% de la contratación. En la construcción hay un 77,9% de asalariados del sector privado, un 15% de empresarios sin asalariados, un 6,7% de empresarios con asalariados, un 0,4% de personas que ayudan en el negocio familiar y un 0,1% de asalariados del sector público. El coste laboral total en la construcción es de 2.591 euros, de los que 1.837 euros representan el salario y 754 euros, otros costes.

SERVICIOS. Más de ocho de cada diez trabajadores se dedicaba al sector servicios (81,7%) en Balears en 2021, 451.600 ocupados según la EPA. Un 52,8% de la ocupación es femenina. Hubo 383.777 afiliados a la Seguridad Social de media en 2021. Las actividades que concentran un mayor peso son la hostelería (20,6%), el comercio (19,8%) y las actividades sanitarias y de servicios sociales (11,1%). Sin embargo, el sector servicios abarca una gran diversidad de actividades con características muy dispares en lo que refiere al mercado laboral. En el sector servicios en conjunto, el salario medio es de 1.820 euros y el coste laboral total, de 2.422 euros. En hostelería hay 89.200 ocupados según la EPA y está más igualado entre hombres (50,9%) y mujeres (49,1%). En 2021 hubo 79.172 afiliados de media. Los servicios de comidas y bebidas agrupan el 54,2% de ocupados y los servicios de alojamiento, el 45,8% restante. Un 69% de los trabajadores son españoles. Las diez ocupaciones más contratadas dentro de la hostelería son camareros asalariados (44%), personal de limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (13%), ayudantes de cocina (12%), cocineros asalariados (11%), recepcionistas de hotel (3%), peones de las industrias manufactureras (2%), monitores de actividades recreativas y de entretenimiento (2%), otro tipo de personal de limpieza (1%), trabajadores de mantenimiento de edificios (1%) y jefes de cocina (1%). Por su parte, el comercio emplea a 80.700 ocupados, un 14,6% del total. Hay 76.076 afiliados de media en el comercio, de los que un 65,4% trabajan en el comercio al detalle, un 23,9% en el comercio mayorista y un 10,8% en la venta y reparación de vehículos. Un 51% de los afiliados son mujeres y un 85,3% de los trabajadores son de nacionalidad española. Las diez ocupaciones más contratadas dentro del comercio son vendedores de tiendas y almacenes (53%), peones del transporte de mercancías y descargadores (6%), cajeros y taquilleros excepto de banca (4%), peones de las industrias manufactureras (3%), reponedores (3%), empleados administrativos con tareas de atención al público (3%), mecánicos y ajustadores de vehículos a motor (2%), limpiadores de vehículos (2%), conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas (2%) y expendedores de gasolina (2%). Estos diez perfiles suman el 89% de la contratación en comercio. Hostelería y comercio ocupan a un 83,5% de asalariados privados, un 8,8% de empresarios sin asalariados, un 7% de empresarios con asalariados, un 0,7% de personas que ayudan en el negocio familiar y un 0,1% de asalariados públicos. Mientras que el resto del sector servicios que no son hostelería ni comercio es muy dispar y muy grande. Incluye transporte, información y comunicaciones, finanzas y seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas, administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, actividades artísticas, otros servicios, actividades de los hogares y organismos extraterritoriales. Estos ámbitos emplean a 281.700 personas, el 50,9% de los ocupados de Balears, según la EPA. Aglutinaron a 228.528 afilados en 2021 y las actividades con más trabajadores son actividades sanitarias y de servicios sociales (18,6%), actividades administrativas y de servicios auxiliares (15,9%) y educación (11,2%). El 56% son mujeres y el 86%, de nacionalidad española.

Las diez ocupaciones más contratadas en el sector servicios que no sean de hostelería ni comercio son personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (10%), monitores de actividades recreativas y de entretenimiento (5%), empleados administrativos con tareas de atención al público (4%), compositores, músicos y cantantes (3%), empleados domésticos (3%), conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas (3%) artistas creativos e interpretativos no clasificados en otros apartados (2%), auxiliares de enfermería hospitalaria (2%), empleados de servicios de corresos excepto de ventanilla (2%) y técnicos de grabación audiovisual (2%). Estos diez puestos de trabajo solo representan el 37% del total de contratación en este subsector. Dentro del ámbito del resto de servicios diferentes a la hostelería y el comercio, un 50% de los ocupados son asalariados del sector privado, un 30,6% asalariados públicos, un 14,5% empresarios sin asalariados, un 4,5% empresarios con asalariados, un 0,3% personas que ayudan en el negocio familiar y un 0,1%, otros.