Jerónima Jaume es la responsable de marketing y comunicación de Almacenes Femenías. Forma parte de la cuarta generación de una familia que apuesta siempre por mejorar el servicio al cliente.

¿Por qué tengo que comprar en Almacenes Femenías? ¿Qué elemento diferencial tiene su firma? ¿Qué valor añadido propio aportan?

A nosotros nos gusta plantear esta pregunta, pero a la inversa. En el momento en que alguien pisa alguna de nuestras tiendas, sabemos que viene con una idea y que ahí está nuestra labor principal, la de que esa persona salga con una visión mucho más amplia y mejorada de la que traía en mente. Somos una empresa de servicios, no nos centramos únicamente en vender nuestros productos sino que nuestro foco, y por supuesto nuestro valor añadido, se encuentra en dar la mejor solución para aquello que buscan, convertirlo en una experiencia. Indiscutiblemente lo que el cliente valora de nuestro servicio es la calidad de nuestros productos, lo que termina en sus hogares o negocios, pero eso no lo es todo, nuestros productos están a la vanguardia en diseño, y nos enfocamos también en ofrecer siempre la mejor solución para cada proyecto a un precio justo para lo que el cliente demanda.

¿Cuál es hoy la principal área de negocio de Almacenes Femenías? ¿Materiales de construcción o productos de interiorismo?

Ahora mismo podríamos decir que nos estamos encaminando en la línea intermedia entre esas dos polaridades en un 40/60 aproximadamente. Ahora seguimos vivos y nos transformamos constantemente y todo eso tiene que ver con la tendencia y con el diseño. Estamos especializados en todo tipo de productos que tengan que ver con la construcción, como lo son los nuevos sistemas constructivos en seco, por ejemplo, hasta el producto más de vanguardia y diseño que tiene que ver con el interiorismo, como podría ser un pavimento continuo o un formato XXL de placa porcelánica. Nuestro sino es estar a la última en todo el segmento de la construcción, desde los ladrillos hasta el grifo de la cocina.

La construcción de viviendas de protección oficial o de un precio asequible está en decadencia por el alto precio del suelo. ¿Están enfocados al alto standing? ¿Tienen productos para todo tipo de clientes?

Es cierto que el precio de suelo es caro, y que cada día existe menos vivienda de protección oficial. Indudablemente nuestro servicio no discrimina entre bajo y alto standing. Esto supone un handicap para nuestra marca ya que la tendencia se inclina en posicionarnos como un servicio caro cuando en realidad, disponemos de productos de primer precio y muy competitivos y diferenciados en el servicio a diferencia de otras grandes superficies. Si bien es cierto que nuestro target se encuentra en un poder adquisitivo medio-alto, que indudablemente nos elige por la calidad de nuestros productos y nuestro servicio, un trato mucho más personalizado. No obstante, el servicio siempre es el mismo ofreciendo cualquiera de nuestros productos sea de gama premium o media.

¿Cuáles son las tendencias actuales en pavimentos?

No hay una tendencia única, si bien es cierto que de cada vez más se pone en valor el material en crudo. Materiales que siempre han estado la vanguardia como las maderas o las piedras o el microcemento, materiales naturales. No obstante, este tipo de productos se ven bastante diferenciados en precio que el resto. Como tendencia diría que se sigue apostando por acercarse al acabado más natural posible en el ámbito del porcelánico. Formatos XXL realzando los acabados y las texturas de las piedras. Este tipo de formatos se acercan a ambientes que respiran mucho, casi convirtiéndose el pavimento en un elemento invisible, generando espacios que nos evocan a entornos que no distinguen entre interior y exterior. Por otro lado, hay cosas que nunca cambian ni dejarán de ser bellas y generar espacios con personalidad, como son los formatos hidráulicos o los pavimentos técnicos como los textiles o vinílicos.

Almacenes Femenías ha evolucionado desde que se fundara la empresa en 1936. ¿Hacia dónde avanza?

Avanza intentando ser un referente en productos y servicios: especialización de nuestros productos, innovar con nuevos sistemas constructivos y colaborar con empresas de nueva generación.