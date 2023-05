El público llenó este martes el Auditorio Mallorca del Palau de Congressos de Palma para asistir al VII Foro de El Económico, centrado en esta edición en El impacto de la tecnología. Tras el saludo y la presentación iniciales de Paula Serra, editora de El Económico y directora general de Audiovisuales del Grup Serra, el evento, que se ha consolidado como referente en las Islas del análisis económico, citó a Antoni Riera, catedrático de la UIB y director de la Fundació Impulsa Balears; Nicolas Huss, CEO de Hotelbeds; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank; y José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

Éstos dos últimos protagonizaron el acto central del foro: el diálogo Tecnología y personas, conducido por la propia Paula Serra.

Goirigolzarri y Álvarez-Pallete son responsables de unas empresas que, entre ambas, reúnen a 400 millones de clientes y 150.000 empleados con una amplia presencia en decenas de países.

Inició el diálogo Álvarez-Pallete, explicando que «en el presente tecnológico confluyen cuatro factores: la capacidad de computación, la inteligencia artificial, la tercera generación de internet y las redes. La conjunción de estas fuerzas nos lleva a un cambio de era, con potencial para transformarlo todo. El teléfono fijo tardó 50 años en tener 50 millones de clientes. El ChatGPT ha tardado menos de un mes. Estamos en la mayor revolución tecnológica de la Historia de la Humanidad, con cuatro veces más impacto que la Revolución Industrial».

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

José Ignacio Goirigolzarri señaló que «la globalización ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas. Muchos creemos en el multilateralismo y en la responsabilidad y la libertad individual, pero otros no. Uno piensa que la tecnología se va a desarrollar de manera heterogénea, pero creo que no va a ser así. Las diferencias van a condicionar ese desarrollo. Que la información sea segura, garantice los derechos individuales y pueda defenderse de la manipulación va a exigir un intenso debate».

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank.

El presidente de Telefónica reconoció que «muchas cosas de la tecnología no son aceptables. Por ello, es el momento de la antropología, la sociología, la filosofía y el derecho digital. Por primera vez en la Historia, una máquina es capaz de pensar y encadenar razonamientos. La pregunta es: ¿vamos a dejar que tenga el mismo nivel de influencia que los seres humanos? Es necesario un nuevo contrato social porque no hay una vida analógica y otra digital. Hay una sola vida. De las cuatro grandes compañías en el mundo, sólo una no es tecnológica, la que gestiona el petróleo de Arabia Saudita, cuando hace unos años era al revés».

Banca digital

Sobre la digitalización de la banca, el presidente de CaixaBank, quien dejó claro que «por supuesto, procedo de la banca tradicional», indicó que «está influyendo de una manera radical en la manera de tratar los datos para que sea eficiente y rápida, y mejore el servicio a nuestros clientes, pero también hay que ocuparse de la seguridad y privacidad de esos datos con grupos de clientes muy diferentes: unos van a la oficina y otros no la pisan nunca. En cualquier caso, tenemos que ofrecer un servicio excelente. La digitalización también nos afecta en nuestro entorno competitivo, pero la banca tradicional sigue teniendo puntos fuertes en las grandes bases de clientes y en su confianza. En cualquier caso, la digitalización es un reto para abrirnos grandes oportunidades».

En cuanto a las criptomonedas, especialmente el bitcoin, Goirigolzarri comentó que «parece complicado que sea una moneda de curso legal. No es estable y no puede ser un medio de pago. Otra cuestión son las monedas oficiales digitales, como el euro digital. Europa ya está trabajando en él y podría ser un sustitutivo del efectivo para personas físicas en 2025 con un tope que oscilaría entre 1.000 y 3.000 euros para que no tenga efectos sobre la estabilidad financiera y sin comportar un cambio extraordinario en el corto plazo. Seguimos utilizando el dinero físico en más del 50 % del comercio».

Álvarez-Pallete explicó que «el año pasado, se generaron en el mundo los datos equivalentes a 74.000 años viendo videos de alta definición durante 24 horas. El 40%% de esos datos se intercambian entre máquinas. Todo eso hay que encauzarlo para evitar las campañas masivas de desinformación con imágenes y voces que pueden ser suplantadas. La piedra angular de la democracia es la verdad».

Para Goirigolzarri, «es necesaria una regulación europea de los datos, aunque otros bloques no lo hagan. El dato es fundamental para las empresas, pero hay que aplicar un comportamiento ético estricto. El cliente tiene que saber dónde están sus datos. Es peligrosísimo que los algoritmos sean independientes. No hay que dejarlos libres. El ser humano tiene que estar contrastando los resultados de esos algoritmos para evitar injusticias».

Otra cuestión tratada fue el impacto de la tecnología en el mercado laboral. Para el presidente de Telefónica, «la tecnología destruirá miles de empleos, pero la transición a ese escenario tiene que socialmente responsable para no generar desigualdad y un riesgo de radicalización. Volvemos a hablar del contrato social, que tiene que venir de Europa por nuestra forma de ver la vida. Hay plataformas tecnológicas que tienen más población que muchos países y funcionan con sus propias reglas».

El presidente de CaixaBank añadió que «la innovación siempre genera desigualdad en el corto plazo. Por ello es muy importante la formación. Se está produciendo un enorme desequilibrio entre lo que piden las empresas y las habilidades de los trabajadores. Así, la formación es también responsabilidad de las empresas».

El diálogo finalizó con un video en el que aparecían varios jóvenes explicando su dependencia de la conexión digital. Reconocían que están conectados a sus dispositivos durante muchas horas, pero que ello no significa una mejor comunicación con su entorno ni un mayor desarrollo de su inteligencia. Admitiendo que la tecnología está muy presente en sus vidas, apuntaban la necesidad de usarla bien como herramienta y de que no sea tan protagonista. El VII Foro de El Económico fue clausurado por Carmen Serra, presidenta del Grup Serra, y Francina Armengol, presidenta del Govern.