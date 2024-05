Fergus Group se hace mayor, pero no deja de crecer. Fundada en 2011, la empresa cuenta ahora con tres líneas de negocio perfectamente diferenciadas: Fergus Hotels, tent Hotels y Affiliated by Fergus. Los hoteles Fergus se distinguen por sus excelentes ubicaciones. Son hoteles vacacionales, destinados a un amplio espectro de viajeros como familias, parejas, grupo de incentivos... Los establecimientos operados bajo la marca tent Hotels dinamizan el concepto tradicional de hotel y ofrecen alojamientos cómodos, prácticos y bien diseñados. Están pensados para turistas que quieren disfrutar de su destino. Affiliated by Fergus ofrece a los propietarios de hoteles operar con un modelo de gestión eficiente, accediendo a herramientas y recursos que permiten la profesionalización de sus equipos y la optimización de los resultados. Fergus Group cuenta hoy con un total de 26 establecimientos operativos en destinos tan dispares como Balears, Canarias, Catalunya y Andalucía. Un total de catorce hoteles operan bajo la marca Fergus, ocho lucen tent Hotels y cuatro son Affiliated by Fergus.

Pep Cañellas, presidente ejecutivo de Fergus Group, es un enamorado de su trabajo, un entusiasta que transpira ilusión y que no duda en poner en valor a su equipo de colaboradores. Fergus Group ha sido noticia este invierno al llegar a un acuerdo con Palladium Group para explotar el complejo hotelero que los ibicencos tienen en propiedad en Magaluf. La empresa decidió explotar los tres establecimientos de forma diferenciada. La inversión para la reforma y modernización de los hoteles, que contabilizarán un total de 1.056 habitaciones y dará trabajo a más de 300 personas, será de 20 millones de euros. De esta manera, el Fergus Club Mallorca Waterpark es un establecimiento de cuatro estrellas y 656 habitaciones. Está abierto desde el pasado 16 de mayo. Además, el tent Calviá Beach, de tres estrellas y 280 habitaciones, tiene previsto abrir el seis de junio, como el tent Mojito Suites, también de tres estrellas y con 120 habitaciones. Ambos están siendo sometidos a un reforma integral para adecuar los espacios a las características de los establecimientos comercializados por la marca tent.

El Fergus Club Mallorca Waterpark cuenta con diferentes zonas de piscinas.

En este sentido, todos los establecimientos de tent Hotels operan bajo la modalidad Bed & Unlimited Brunch. Es decir, que no sirven ni comidas ni cenas. Cañellas explica que son establecimientos pensados para viajeros que quieren conocer el destino, que no quieren pasar el día en el establecimiento. Sirven un brunch desde primera hora -las 08.00- hasta las 13.30 horas de forma ininterrumpida. Es un plus, con productos de calidad. Los establecimientos de tent Hotels cuentan con una aplicación (APP), que permite realizar el check-in, abrir la habitación, utilizar el tentlivery para solicitar comida a domicilio, además de contar con un servicio de lavandería y gimnasio.

«Desde el primer momento tuvimos una visión clara de la operativa que podíamos desarrollar en el complejo. Está en concordancia, lógicamente, con la nueva estrategia que se está desarrollando en la zona de Palmanova-Magaluf en los últimos años. Tanto el Ajuntament de Calvià, como el resto de instituciones implicadas, así como la inmensa mayoría de empresarios de la zona, se han alineado para mejorar la calidad de los turistas y acabar con las prácticas habituales del turismo de excesos», explica Cañellas, que se muestra agradecido de que un grupo hotelero como Palladium «haya apostado por nuestro modelo de gestión».

Fergus Group, y el complejo de Magaluf no es una excepción. Apuesta desde el primer día por renovar y reposicionar sus activos. La oferta del ahora denominado Fergus Club Mallorca Waterpark ha experimentado un cambio sustancial, puesto que se ha reconvertido en un producto exclusivamente para familias. «Toda la oferta está pensada para el bienestar de las familias. Somos el único hotel de Balears con un parque acuático de estas dimensiones y características», explica Cañellas, orgulloso. En este sentido, el hotel contará con una zona Splash Pool con toboganes para los más pequeños. En las instalaciones del resort también se encuentra un miniclub, una zona gaming y una sala de cine. Además, los más pequeños podrán disfrutar con la experiencia Pongus, la mascota del complejo. El establecimiento, además, cuenta con una zona Magnus, en la que los clientes podrán disfrutar de instalaciones, piscinas y servicios con un plus de calidad. Ofrece ventajas como restaurante privado, área preferente en la recepción y amenidades extras como PlayStation 5 en las habitaciones. En la zona denominada Breeze hay camas balinesas, además de diferentes tipos de sombrillas y hamacas.

El Fergus Club Mallorca Waterpark dispone del mayor parque acuático situado en un hotel.

«Pretendemos convertir el Fergus Club Mallorca Waterpark en un lugar mágico para los niños en el que los adultos pueden relajarse», explica el presidente ejecutivo, que asegura que el establecimiento será un todo incluido, que abrirá sus puertas entre ocho y nueve meses. Cañellas expone que la idea de la empresa es prolongar la temporada el máximo tiempo posible. «Inicialmente, pensamos que podemos prolongar el tiempo de apertura unos sesenta días respecto a las temporadas precedentes», señala. En Palmanova-Magaluf, y el complejo explotado por Fergus Group no es una excepción, predominan los clientes británicos, «aunque también tenemos franceses, alemanes, españoles...».

Pep Cañellas está orgulloso del trabajo realizado en Fergus Group. Es, además, un firme defensor de tent Hotels. «No es una segunda marca, tent Hotels es una compañía hotelera que pertenece al Grupo Fergus. Es un producto que no tiene competencia dentro del sector. Es un modelo único. En los establecimientos de tent Hotels priorizamos el destino. Están pensados para los viajeros que quieren ir y conocer un destino en concreto. Son siempre hoteles completamente renovados. Solucionamos a los clientes la comida más importante del día, que es el desayuno, y les ofrecemos nuestro Bed & Unlimited Brunch. Es ilimitado desde las 08.00 hasta las 13.30 horas», explica Cañellas que no duda en recordar que en tent Hotels favorecen la oferta complementaria. «No son hoteles pensados para que el cliente pase todo el día en las instalaciones, pero son un producto que está siendo muy aceptado, tanto por los turistas, con unos índices de satisfacción muy altos, como por los destinos», indica y puntualiza que contribuyen a «revitalizar la oferta complementaria de la zona».

Cañellas insiste en asegurar que los hoteles tent «son un producto competitivo». De hecho, no hay un rango de edad específico, puesto que goza de gran aceptación entre una amplia tipología de clientes. «Estamos ante un producto competitivo muy apreciado para un cliente que ahora pagaba un sobreprecio por unos servicios que no utilizaba. Trasladamos el ahorro de costes al cliente. Nosotros solo recortamos en aquellos servicios superfluos que hay un tipo de cliente que no utiliza. Eso sí, lo que ofrecemos es de calidad», manifiesta. En el mundo del turismo, como en la vida, casi todo está inventado. La innovación es un bien escaso, aunque no siempre conlleva éxito. «La oferta de brunch ya existía. Detectamos que había una tipología de cliente que no quiere levantarse pronto para ir a desayunar. Inicialmente, creamos el Bed & Brunch, pero cuando comprobamos la gran aceptación quisimos dar mayor valor a nuestra propuesta, que pasó a ser Bed & Unlimited Brunch», relata el presidente ejecutivo.

Las obras de la reforma integral del tent Calvià Beach avanzan a buen ritmo, aunque queda aún mucho trabajo por hacer. Está previsto que abra el seis de junio.

Fue en 2020 cuando comenzó la aventura de tent y Pep Cañellas está muy satisfecho. «Es una cadena muy competitiva. Estamos muy contentos», señala. De hecho, en los hoteles tent no hay restaurantes, aunque sí hay una oferta extensa de máquinas de vending en las que se pueden adquirir alimentos y bebidas. Además, los hoteles cuentan también con un bar, pero no tiene ningún tipo de oferta gastronómica. tent es una oferta joven, con presencia en las redes sociales, y que cuenta con una APP funcional. En este sentido, desde la aplicación de la compañía hotelera, concretamente desde un apartado denominado tentlivery, pueden realizarse pedidos a Just Eat, que ha firmado una joint venture con la hotelera. Los hoteles, eso sí, disponen de espacios adecuados para que los clientes puedan comer. Además, los clientes tienen a su disposición en todas las recepciones un listado con los principales establecimientos de la zona.

La intención de Fergus Group es mantener los hoteles abiertos el máximo de tiempo posible y, en esta línea, intentarán que uno de los establecimientos permanezca operativo todo el año. Fergus Group, en sus trece años de vida, no ha dejado de crecer. «Esperamos superar los 30 establecimientos este mismo año. Hemos triplicado nuestro tamaño desde 2018 y hemos pasado por una pandemia. Fue una tormenta perfecta para estrellarnos y no lo hicimos. De hecho, desde la pandemia hasta hoy hemos continuado en crecimiento, siendo la cadena hotelera vacacional que más ha crecido en España. Estaría preocupado si no tuviéramos la gente adecuada, pero contamos con un gran equipo. Estoy ilusionado con la posibilidad de continuar creciendo, de ir aumentando nuestros activos», manifiesta. Fergus Group gestiona hoteles propiedad de compañías hoteleras tan consolidadas y de tanto prestigio como Palladium o el Grupo Piñero. «Es un motivo de ilusión para todo el equipo de Fergus Group que compañías hoteleras con tanta experiencia confíen en nuestra forma de trabajar. Es un reconocimiento inmenso», indica.

Pep Cañellas, en el centro, junto a su equipo en una visita de obra.

No existe una manera ideal para incrementar activos, sino que todas son contempladas por Cañellas. Crecer no es una obsesión, aunque sí es un objetivo para Fergus Group. «Si puedes comprar, porque las condiciones son las adecuadas, compras. Si has de alquilar, alquilas y si conviene gestionar, gestionas. Nuestro modelo es diverso», explica el presidente ejecutivo, que no tiene duda sobre si van a continuar aumentando de tamaño. «Sin duda. El límite lo pone la capacidad de las personas que integran el proyecto. Nuestra idea es crecer mientras seamos capaces de crear valor. Eso sí, hemos de mantener intacta la ilusión. Somos una empresa que, prácticamente, estamos comenzando. Yo tengo 45 años. Soy joven. Creo que es una edad maravillosa», afirma.

Aumentar de tamaño forma parte del ADN de Fergus Group, aunque Cañellas no piensa en el Caribe. «Hay empresas mallorquinas que hace 30 años que tienen presencia en el Caribe. Supone un esfuerzo brutal, tanto desde el punto de vista personal como profesional, financiero… Si fuéramos al Caribe sería porque nos vemos capaces de aportar un valor añadido. No está previsto. En cambio, estamos creciendo y vamos a continuar haciéndolo, tanto en Balears como en otros lugares del Mediterráneo», indica finalmente.