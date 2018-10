Dos de cada tres empleos creados en las Islas en el último año los ocupan mujeres

Balears no solo lidera la recuperación del mercado laboral en términos globales en todo el Estado, sino que, además, es la comunidad con las cifras más paritarias. Es decir, que también registra el mejor comportamiento del mercado laboral femenino. De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicadas el pasado jueves y que hacen referencia al tercer trimestre del año, dos de cada tres empleos generados en el último ejercicio en Balears están ocupados por mujeres.

En el tercer trimestre la ocupación aumentó en 35.800 empleos respecto del mismo período del año anterior, de los que 23.000 los ocupan mujeres y 12.800 hombres. El director general de Empleo y Economía, Llorenç Pou, atribuyó este fuerte incremento del empleo femenino al hecho de que la recuperación económica de Balears «está muy ligada al sector servicios». «Si bien es cierto que hay una reactivación de la construcción, el nivel de ocupación en este sector aún está por debajo del registrado antes de la crisis», concluyó Pou.

Además, esta tendencia de un mayor crecimiento del empleo femenino que el masculino no es algo nuevo de este último año. Si se comparan los terceros trimestres de 2018 y 2007, justo antes del inicio de la crisis, los hombres han aumentado su ocupación en 16.200 puestos de trabajo, mientras que las mujeres lo han hecho en 64.100 empleos, casi cuatro veces más.

Sobre estas cifras, Pou subrayó que el mercado laboral balear «representa grandes oportunidades no solo para los hombres sino también para las mujeres». Precisamente uno de los datos más relevantes de la EPA del tercer trimestre de este año, época de máxima actividad económica en las Islas, la tasa de paro femenina fue inferior a la masculina, del 6.76 % frente al 7,52 %. En ambos casos fueron las más bajas del Estado, pero Balears es la única comunidad con la tasa de paro femenino inferior a la masculina. No es la primera vez que ocurre, pero sí que no es habitual ya que, por sistema, es a la inversa.

Salarios

Pese al gran incremento de empleo femenino y a que las mujeres tienen una tasa de paro por debajo de la de los hombres, en términos globales hay más ocupación masculina. En el tercer trimestre, del total de personas ocupadas, 326.300 eran hombres y 295.300 eran mujeres. Además, la brecha salarial también es favorable a los hombres, si bien la diferencia no es tan acusada como en otras comunidades.