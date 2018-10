El 'particular' Halloween de Francina Armengol, según el PP

El Partido Popular de Baleares ha compartido este miércoles, en la red social Twitter, un pequeño 'tráiler' en el que presenta, de forma irónica, «la película de miedo de Francina Armengol».

El partido político acompaña el montaje con el siguiente texto: «Te presentamos, en exclusiva, el tráiler oficial de la nueva película de miedo de Francina Armengol». «Ni los mejores guionistas podrían escribir una trama tan terrorífica como la de #GorvernDifunt».

Además, en la publicación se añade que no se busque la película en cines, ya que «se proyecta desde el Consolat». En el audiovisual de 38 segundos aparecen imágenes y capturas de medios de comunicación en los que se informa y se critica la gestión de Francina Armengol en el Govern.

????Et presentam, en exclusiva, el tràiler oficial de la nova pel.lícula de por de @F_Armengol ????...ni els millors guionistes podrien escriure una trama tan terrorífica com la del #GovernDifunt...no la cerquis als cinemes, es projecta des de @ElConsolat #Halloween2018⁠ ⁠ pic.twitter.com/NbFqhzfBAp