Joan Huguet no acepta ser presidente del comité electoral del PP balear

El expresidente del PP balear, Joan Huguet no ha aceptado ser presidente del comité electoral del PP balear. Huguet explica que ha rechazado el cargo porque «son nuevos tiempos y hay que dar paso a gente que esté en la organización del partido». El citado cargo lo ocupa Fernando Rubio. No obstante, precisa que está a disposición del partido para lo que necesite. Huguet es miembro nato de la ejecutiva por haber sido presidente del PP balear.

Por otra parte, el pasado 21 de octubre hizo un tuit de apoyo a la presidenta del PP de Palma, Margalida Durán, para que repita como candidata a Cort. «Salvo que el PP Palma tenga un candidato estrella y rompedor, realidad que no veo, Marga Duran tiene que se la candidata a la alcaldía de Palma por su entrega, trabajo, buen hacer y conocimiento real de los problemas de la capital balear. Cuanto antes nos centremos en ello mejor». Huguet se ratifica en el tuit, aunque lo desvincula totalmente de su rechazo a ser presidente del comité electoral del PP balear. «No hay ningún tipo de correlación entre no aceptar el cargo y la elección del candidato a Palma», reitera. No obstante, aclara que «asumo lo que dije en el tuit, salvo que tengamos un leo Messi».