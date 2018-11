Armengol alega que la regulación del todo incluido se demora porque es compleja

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha justificado este martes la demora en la aprobación de la regulación del todo incluido prometida desde principio de la legislatura por la complejidad de un acuerdo en el que tienen que participar hoteleros, sindicatos, consells insulars y ayuntamientos.

«Se está trabajando desde la Conselleria de Turismo», ha afirmado Armengol al ser preguntada por la cuestión en el Parlament por el líder de El Pi, Jaume Font, que le ha recordado que se comprometió a tener lista la ley sobre esta modalidad de estancia hotelera primero en junio de 2016 y posteriormente a finales de 2017.

Font ha recriminado a la presidenta que haya «fracasado» con este proyecto, con el perjuicio que ello supone para todos los trabajadores de los servicios turísticos complementarios a los que ofrecen los hoteles, y ha precisado que su partido sí esta de acuerdo con el todo incluido de calidad.

La vicepresidenta @busquets_bel ha tornat a explicar al @ParlamentIB que segueix fent feina per regular el tot inclòs: "Estem parlant amb els diferents agents, també internacionals, perquè és una mesura que volem que sigui perdurable i que es pugui legislar amb el màxim consens" pic.twitter.com/0tSnqlRs0K — Vicepresidència IB (@VicepresidencIB) 13 de noviembre de 2018

«Parece que han decidido no regular el todo incluido baratero», ha recriminado el diputado regionalista.

Armengol ha respondido que su Govern no renuncia a cumplir su compromiso y sigue dialogando con todos los sectores implicados y ha replicado que no toda la responsabilidad del turismo incívico puede achacarse a la oferta de todo incluido, porque la hay también de gran calidad.

La presidenta ha reiterado además que el Govern sí está cumpliendo sus objetivos de alargar la temporada turística y que se incremente el gasto de los visitantes de las islas.

También han debatido sobre este asunto en el pleno de hoy el diputado del PP Miquel Àngel Jerez y la consellera de Turismo, Bel Busquets, quien, a diferencia de la presidenta, ha sido tajante al garantizar que se presentará una ley reguladora del todo incluido. «Presentaremos este proyecto», ha prometido.

Busquets ha subrayado que es una regulación que precisa de «tiempo y diálogo» para alcanzar un acuerdo «perdurable» que contemple las distintas realidades del todo incluido.

Jerez ha augurado que «no presentará ninguna ley», ha remarcado las diferencias entre MÉS per Mallorca y el PSIB en esta cuestión y ha afirmado que, si no cumple su promesa, la titular de Turismo pasará a la historia como una consellera que no ha hecho nada.