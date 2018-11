Antoni Camps, sobre la polémica conferencia de Hazte oír en Palma: «Nadie ataca a las personas LGTBI»

El diputado del PP menorquín, Antoni Camps, salió en defensa de los valores transmitidos en la conferencia organizada por Hazte oír en Palma, después de que la asociación LGTBI de Baleares, Ben Amics, la criticara duramente. Según el diputado «nadie ataca a las personas LGTBI y la conferencia no es tránsfoba».

Camps realiza varios tuits en los que sale en defensa tanto de los conferenciantes como de los organizadores, expresando que «querer que se expulse a unas personas que, con respeto, lo único que quieren es defender sus ideas, es totalitarismo».

Ningú atempta contra la diversitat i els Drets Humans, per molt que ho volgueu tergiversar. En tot cas, seguiré lluitant per sa llibertat de ses persones a poder-se reunir, a poder-se expressar i a no tenir por des totalitarismes. Que tengui un bon dia!