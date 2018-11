El juez envía a prisión a Rafael Pantoja, el asesino de Sacramento Roca

El juez decreta prisión para Rafael Pantoja, detenido el pasado viernes por el apuñalar mortalmente a su ex pareja, Sacramento Roca, que este lunes ha pasado a disposición del juez.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma en funciones de guardia ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de su expareja sentimental en una tienda de muebles el pasado viernes en Palma. El Juez le imputa un presunto delito de asesinato. El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar.

El acusado del asesinato de 'Sacri' fue trasladado a los juzgados de Vía Alemania directamente desde el hospital de Son Espases, donde estaba ingresado desde el sábado por intentar autolesionarse en la celda golpeándose la cabeza contra la pared.

El juez debía tomar declaración en la tarde de este lunes al arrestado, que este domingo se acogió a su derecho a no declarar ante la policía en dependencias hospitalarias y previa autorización médica. Rafael Pantoja, al igual que hizo en Son Espases, se ha negado a declarar y a explicar su versión de lo ocurrido hace ya 72 horas cuando se personó en el establecimiento Conforama de la calle Aragón, donde trabajaba 'Sacri' desde hace 15 años, y acabó con la vida de su ex pareja sentimental asestándole once puñaladas, algunas de ellas de mortal necesidad, según el informe forense, porque le afectaron al corazón y a los pulmones.

Él no aceptó la ruptura

Rafael Pantoja no aceptaba que 'Sacri', con quien había mantenido una relación sentimental durante un año, le dejara. Ella, de 36 años y con dos hijos, había decidir volver a casa de sus padres. Tras la ruptura, la víctima contó a sus allegados que le inquietaba la actitud de Rafa, se sentía aterrada. «Sé que Rafa me vigila, tengo pánico de lo que pueda hacer», les comentaba días atrás.

Sólo cinco días antes del brutal crimen, Sacramento Roca interpuso una denuncia ante la policía porque le habían pinchado las cuatro ruedas del coche. Ella sospechaba que había sido su ex pareja por despecho, tenía ese pálpito porque desde que dejó a Rafael Pantoja, hacía una semana, él había intentado por todos los medios que ella cambiara de opinión.

El fatídico viernes

La seguía, le mandaba mensajes, le intentaba dar celos,... La obsesión de Rafael Pantoja iba a más hasta que el fatídico viernes 16 de noviembre se armó con un cuchillo y se personó en Conforama.

Era primera hora de la tarde. 'Sacri' se encontraba en su puesto de trabajo, estaba en la caja. El detenido se acercó a ella con la excusa de devolverle una fotografía que ella se había olvidado. La mujer le regó que se marchara, él sacó un puñal y se ensañó con ella. No tuvo oportunidad de defenderse.

Rafael Pantoja huyó del centro comercial, inundado de pánico por lo que acaba de ocurrir. Tras él salió un chico. Xisco Sala, un policía local fuera de servicio, escuchó sus gritos: 'Ayuda, ha acuchillado a una mujer'. El agente y un vigilante de seguridad lograron alcanzar al asesino, que le pidió a Xisco Sala que le enseñara su placa. Luego, Pantoja «soltó el cuchillo y se derrumbó».

El asesinato de 'Sacri' ha generado gran consternación en toda Mallorca. Minutos de silencio y concentraciones como muestra de rechazo a la violencia de género se han repetido en los últimos días. Dolor y rabia entre los familiares y compañeros de trabajo de Sacramento Roca, que reclaman justicia para una mujer «dulce, alegre y jovial» que el pasado viernes perdía la vida a manos de quien fuera su pareja.