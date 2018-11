El asesino, a Sacramento Roca: «Ya te olvidé. No ha sido muy difícil porque no vales la pena»

«Ya te olvidé. No ha sido muy difícil porque no vales la pena para nada». Este es uno de los muchos whatsapps que Rafael Pantoja envió a Sacramento Roca poco antes de acabar con su vida. Ultima Hora ha tenido acceso a los mensajes, que prueban que el vigilante de seguridad estaba obsesionado y despechado con su expareja.

A las 21.37 horas, Pantoja se justifica por haberle enviado antes una conversación de él con otra mujer y le escribe a Sacri en el móvil: «No era para usted». Ella le corta: «Deja de mandarme mensajes. Y de acosarme». A lo que él se disculpa de forma irónica: «No volverá a pasar, le pido perdón por mi error. No era para usted». Sacramento, ya desesperada, le insiste: «Que dejes de escribirme». A las 21.44 horas el vigilante le envía otros dos whatsapps, pero su contenido no ha podido ser descifrado porque al instante los borra. A los cuatro minutos, vuelve a la carga: «Le repito que no era mi intención molestar y que no volverá a pasar. Le pido disculpas». Poco antes de la medianoche, unos días antes del crimen, intenta humillarla con otro mensaje: «Ya te olvidé. No ha sido muy difícil porque no vales la pena para nada».

La Policía Nacional, tal y como informó este martes este diario, sigue con la investigación interna para aclarar por qué la única denuncia de Sacri contra Rafael, del día 12, en la que ella le acusaba de pincharle las ruedas del coche y de acosarla con mails, llamadas, whatsapps y a través de terceras personas, fue tramitada como un delito de daños intencionados y no como un caso de violencia de género. El funcionario de la Jefatura que recogió la denuncia podría ser sancionado con meses de suspensión de empleo y sueldo, si se confirma que actuó de forma negligente.

La mujer, en esa denuncia, explicó que «he bloqueado a Rafael, pero me sigue acosando. Incluso me ha enviado por correo electrónico una fotografía mía con una de mis hijas en las que aparecemos las dos con la cara tapada». Este miércoles trascendió que la familia de la fallecida no se plantea denunciar a la policía por este supuesto error a la hora de tramitar la denuncia. Cuando llegó al juzgado, fue corregida y se calificó como un caso de violencia de género.

Por otra parte, el Govern comunicó que se personará como acusación particular en el proceso por el asesinato. «Además, el Movimiento Feminista ha solicitado al Govern que se convoque un minuto de silencio a las 12.00 horas del viernes, que se realizará tanto en el Consell de Govern como en todas las administraciones autonómicas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género», señaló la portavoz del Govern, Pilar Costa. Este miércoles se celebró el velatorio por la mujer asesinada.