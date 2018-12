Un total de 12 farmacias de Balears pueden vender medicamentos por Internet

Unas 500 farmacias españolas cuentan con el sello que les autoriza para vender medicamentos a través de Internet, lo que supone el 2,7 por ciento del total de oficinas en nuestro país. En el caso de Balears, son 12 oficinas de farmacia las autorizadas para la venta online de medicinas, según datos de Distafarma, web dependiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

A punto de finalizar el 2018, y tras más de tres años de autorización para la venta 'on line' de medicamentos no sujetos a prescripción médica en España, las oficinas de farmacia «no acaban de lanzarse a la puesta en marcha de tiendas 'on line' para este tipo de fármacos», de acuerdo con los datos publicados.

Por comunidades autónomas, Cataluña (con un total de 131 farmacias) y Madrid (93) son las que lideran el 'ránking' en España con mayor número de farmacias autorizadas para la venta por Internet. Comunidad Valenciana (79) y Andalucía (42) les siguen la senda. La región andaluza es la comunidad autónoma que más ha visto variar el número de farmacias autorizadas para vender 'on line', pasando de más de 60 a 42.

El resto de comunidades se mantienen más o menos con el mismo número: Galicia (22), Asturias (5), Cantabria (6), País Vasco (18), Navarra (4), La Rioja (2), Aragón (10), Castilla-La Mancha (23), Extremadura (8), Castilla y León (pasa de tener 17 a 18), Murcia (16), Canarias (11) y Baleares (pasa de tener 11 a 12).

Según la asesoría Asefarma, a nivel general, las razones por las que el número de farmacias 'on line' en España «parece no arrancar desde que a nivel normativo se aprobó la venta por Internet de medicamentos no sujetos a prescripción médica, pueden ser varias».

«Como ya apuntamos hace ahora dos años, podría deberse a falta de conocimiento en materia informática, falta de tiempo y desconocimiento de la carga de trabajo que puede llevar a un farmacéutico embarcarse en este nuevo proyecto, falta de una rentabilidad inmediata y, sobre todo, a la falta de interés por parte de los farmacéuticos de más edad», apuntan.

«Desde el punto de vista de los farmacéuticos, aún son pocos los que realizan su venta online porque la propia gestión del comercio electrónico les supone aún mucho tiempo de dedicación. Además, debemos tener en cuenta que la normativa reguladora de la venta 'on line' de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica exige determinadas cautelas y protocolos de actuación, propios del canal de venta utilizado (página web) y con los que los titulares de mayor edad no están del todo familiarizados», indica la responsable del departamento Jurídico de Asefarma, Adela Bueno.