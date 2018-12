El Parlament aprueba la Ley de Caminos que afecta a los senderos públicos de Mallorca y Menorca

El Parlament balear ha aprobado este martes la Ley de Caminos Públicos, que empezó como una Proposición de Ley del Consell de Mallorca que afectará a los caminos rurales públicos y rutas de interés excursionista de Mallorca y Menorca, y sobre la que Cs, El PI y PP han presentado enmiendas parciales que no se han aprobado.

En términos concretos, el objeto de la Ley detalla que el objetivo es establecer el régimen jurídico de los caminos públicos de ambas Islas en cuestiones relacionadas como la planificación, proyección, financiamiento, construcción y modificación, y asimismo, regular aspectos relativos a rutas de interés excursionista, cultural y patrimonial, entre otros.

El diputado de Cs, Xavier Pericay, ha explicado que se está ante «una metamorfosis» de dicha proposición Ley y, en este sentido ha declarado que es «digna de estudio» y, a su juicio, «pasará a la historia por despropósitos».

Asimismo, ha apuntado que debería ser una Ley que afecte a todas las Islas y ha confesado que no sabe el porque no se ha incluido a Ibiza y Formentera, «no sé si sus Consells no estaban avisados o preparados», ha señalado.

El diputado de El PI, Josep Melià, en este mismo sentido, ha señalado que la primera razón que «no les satisface» es el ámbito territorial y ha apuntado que «todos los caminos públicos de Balears deberían tener un régimen jurídico común».

Otro de los aspectos que ha explicado Melià es «el tema de los planes especiales» ya que, a su parecer, «los partidos de izquierdas son aficionados a remitirlo ahí» y según apunta, «los años de experiencia demuestran que están abocados al fracaso porque no hay capacidad de aprobar tantos planes especiales».

La diputada 'popular' Antonia Perelló ha ironizado con el proceso que se ha llevado a cabo para aprobar la Ley y ha dicho que se ha utilizado «una técnica muy cuidada y rigurosa».

Asimismo, Perelló ha explicado que las Islas se encuentran delante de «otra Ley a la balear» que, a su parecer, «en lugar de intentar mejorar una propuesta la han «empeorado» y es un «buñuelo».

El diputado de Podem, Alberto Jarabo, ha explicado por su parte que dicha Ley es fruto de «un largo proceso participativo» y ha apuntado que promoverá el «espíritu de estima e intención de preservar los caminos públicos existentes».

El diputado de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha propuesto añadir una disposición adicional para ampliar la seguridad y los caminos públicos.

En relación a esta propuesta, el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha mostrado su acuerdo y ha insistido que los paisajes son «uno de los activos primordiales» y ha señalado que, desde que se generalizó el uso de automóviles, hubo «un abandono de la responsabilidades de las administraciones».

El diputado del PSIB, Damià Borràs, ha concluido que la Ley garantizará la «integración correcta» de los caminos.