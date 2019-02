Rivera promete en Palma que «el español será lengua vehicular en todas las escuelas»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha prometido este martes en Palma, durante la presentación de Joan Mesquida como candidato del partido al Congreso, que si alcanza la presidencia del Gobierno «el español será lengua vehicular en todas las escuelas de España».

Rivera, que no ha permitido que los periodistas hicieran preguntas, ha asegurado que desplegará a la alta inspección para comprobar que no hay adoctrinamiento en las aulas. Así, ha señalado, que quiere que se eduque en español, lenguas cooficiales e inglés paga que los padres no tengan que pagar academias.

Durante el acto, Rivera también ha apuntado a Joan Mesquida como futuro ministro del Interior.

El líder de Ciudadanos ha dicho que él no pasará por una puerta con un lazo amarillo como Marlasca. A lo largo de su discurso, ha comparado a Francina Armengol, presidenta del Govern, con el nacionalismo y ha manifestado que es la máxima expresión del 'sanchismo' que pacta con nacionalistas y populistas.

Por su parte, Joan Mesquida ha apuntado que Balears tiene carencias y problemas que deben ser compensados.

Para finalizar, Albert Rivera ha pedido el voto de ciudadanos moderados, ha asegurado que en su partido tienen su casa y ha avanzado que van a llegar más independientes como Mesquida.