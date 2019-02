Pericay: «Bauzá forma parte del pasado en Balears y no lo veo aquí en Ciudadanos»

El portavoz de Ciudadanos en Baleares, Xavier Pericay, se ha manifestado este jueves sorprendido por las informaciones de El español que sitúan a José Ramón Bauzá como «colaborador» de Albert Rivera en el partido.

Pericay cree que «Bauzá forma parte del pasado en Baleares y yo no lo veo en Ciudadanos aquí», ha asegurado a este periódico. Por otra parte, ha apuntado: «Yo no lo confirmo ni lo desmiento, ya que sólo sé lo que he leído en un digital». En este sentido, ha apuntado que a lo largo de la mañana contactará con la dirección del partido para aclararlo.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la dirección nacional de Ciudadanos y todavía no ha obtenido respuesta.

Bauzá no irá en ninguna candidatura

Sin embargo, fuentes de Ciudadanos aseguran que Bauzá no irá en ninguna candidatura para las próximas elecciones, niegan que sea colaborador de Rivera, aunque sí reconocen que en algún momento ha habido contactos.