Los rostros de la lucha por la igualdad

Mujeres de todo el mundo han luchado incansablemente por diferentes causas en los últimos meses y se han convertido en ejemplos de como las batallas por los derechos humanos dan visibilidad a la lucha global por la igualdad. Algunos de los rostros y las frases que han destacado en los últimos meses en esa lucha son:

«¿Cómo pudo callar la Iglesia, cubriendo tales atrocidades?»

Con esa dureza interpeló a la jerarquía vaticana la superiora de la Sociedad del Santo Niño Jesús, la nigeriana Veronica Openibo, una de las tres valientes mujeres que apremiaron a los obispos del mundo a rendir cuentas por los abusos a menores por miembros de la Iglesia en la histórica cumbre celebrada en febrero en el Vaticano.

Tampoco le tembló la voz a la periodista mexicana Valentina Alazraki: «O la Iglesia se decide de manera radical a estar del lado de las víctimas o los periodistas seremos sus peores enemigos», dijo la corresponsal en Italia y el Vaticano de la cadena Televisa desde hace 45 años y con 150 viajes papales a sus espaldas con una libertad y valentía cómo nunca se había escuchado.

La tercera voz femenina que oyeron los obispos fue la de la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, Linda Ghisoni, un hecho inédito en un mundo que sigue sin estar acostumbrado a escucharlas.

La concejala brasileña asesinada Marielle Franco

Concejala de Río de Janeiro, negra, lesbiana y activista de derechos humanos, Franco fue asesinada a balazos junto al conductor del vehículo en el que circulaba en la noche del 14 de marzo de 2018, un crimen que casi un año después sigue sin esclarecerse.

Socióloga de 38 años procedente de las favelas de Maré, una de las áreas más violentas de Río de Janeiro, había criticado la violencia policial como relatora de la comisión que investigaba la intervención militar decretada un mes antes por el Gobierno en el estado más emblemático de Brasil.

Su asesinato, en el que se sospecha la participación de grupos paramilitares conocidos como «milicias», causó una profunda conmoción global y su figura se ha convertido en un icono de la lucha por la igualdad, en particular de los derechos de las mujeres negras.

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Córtez

Carismática, preparada, trabajadora y latina. Con solo 29 años, Alexandria Ocasio-Córtez o AOC, como ya se la conoce, se ha convertido en un referente para las mujeres de todo el mundo tras ser elegida la congresista más joven en la historia de EE.UU.

Su logro tuvo más relevancia si se tiene en cuenta que, en apenas cinco años, pasó de ser una camarera a ocupar un asiento en el Congreso por Nueva York, desde donde se ha catapultado al estrellato político mundial.

Ocasio-Córtez no sólo ha abierto una brecha en el difícil «techo de cristal» de la política estadounidense, sino que, con su enorme carisma, se ha convertido en icono global: heroína de cómic, sus redes sociales son seguidas por millones de personas y su particular estilo es imitado hasta la saciedad.

Las guerrillas kurdas que han derrotada al Estado Islámico

Las mujeres kurdas de Siria, que representan un ejemplo inédito de igualdad en Oriente Medio, han sido fundamentales en la batalla para derrotar al grupo terrorista Estado Islámico (EI), en la que han transmitido un potente mensaje de igualdad.

Con su propia unidad militar, las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ), han luchado codo a codo con los hombres, con los que han compartido al 50 por ciento el liderazgo de las operaciones sobre el terreno y las responsabilidades estratégicas en el asalto final al último bastión de los yihadistas.

«En este momento el papel de las mujeres es histórico. La meta de nuestra lucha es la creación de una nueva sociedad que empiece con una visión ecológica, de respeto a la naturaleza, y la afirmación de los derechos y la identidad de las mujeres», explica una de sus comandantes, Nesrin Abdulá.

La periodista filipina Maria Ressa

Esta mujer se ha convertido en el azote del Gobierno del polémico presidente Rodrigo Duterte y en un símbolo de la libertad de prensa por la persecución judicial que está padeciendo por hacer su trabajo.

Veterana corresponsal en el Sudeste Asiático, Ressa dirige desde 2010 el medio digital Rappler, convertido hoy en uno de los más influyentes del país que ha destapado escándalos que atañen al entorno del mandatario y fue pionero en denunciar los abusos de la guerra contra las drogas.

Distinguida como «Persona del Año» en 2018 por la revista Time, Ressa afronta en estos momentos dos procesos judiciales, uno por evasión de impuestos y otro por difamación cibernética, que han escandalizado al gremio periodístico mundial y a grupos defensores de los derechos humanos, que ven un intento de silenciar su poderosa voz.

