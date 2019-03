Los cerca de 27.000 nuevos votantes de Balears marcarán el resultado de las elecciones generales

En las elecciones generales del próximo 28 de abril tendrán derecho a voto 26.855 nuevos electores de Balears que marcarán el resultado. El presidente del Instituto de Estudios Balears (IBES), Gonzalo Adán, explica que es difícil pronosticar a quién puede beneficiar. No obstante, señala que «normalmente los jóvenes votan a partidos de izquierda. Por tanto, es bastante probable que acaben siendo beneficiados el PSOE, Podemos y Més».

No obstante, precisa que si se tienen en cuenta los últimos sondeos electorales se puede apreciar como «Més está estancado y Podemos va al baja. Por tanto, la lógica indica que una mayoría de votantes jóvenes ahora mismo están más ilusionados por el PSOE que por cualquier otra opción de izquierdas».

Cabe tener en cuenta que no todos los nuevos votantes van a ejercer su derecho al voto el próximo 28 de abril. En este sentido, Adán señala que «aún es muy pronto para saber cómo será la abstención, pero de momento nada nos hace pensar que vaya a ser muy alta. No obstante, si Vox sigue calentando el ambiente puede subir uno o dos puntos respecto de las últimas elecciones. Aunque para que haya un vuelco electoral motivado por la participación alta, esta debería subir más de cinco puntos».

En las elecciones generales de junio de 2016, en las que el PP ganó, la abstención fue del 30,16 %. Se trata de 3,36 puntos más que en los comicios celebrados en diciembre de 2015.

Un total de 796.845 ciudadanos de Balears están convocados a las urnas en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril. Se trata de 26.855 electores más que en los últimos comicios para elegir a los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados, que tuvieron lugar el día 26 de junio de 2016.

En concreto, 796.501 de los electores residen en las Islas (23.104 más que en 2016), mientras que los 27.344 restantes lo hacen en otros países (3.751 más que en 2016), es lo que se conoce como CERA.

Crece un 16 % el número de votantes de las Islas que viven en otros países

Cabe destacar que el número de ciudadanos de las Islas con derecho a voto que residen en otros países se ha incrementado un 15,89 % con respecto a las últimas elecciones generales, celebradas en junio de 2016. Sin embargo, el presidente del IBES precisa que muchos de ellos no lo ejercen. «Aunque los censos de residentes en el extranjero van aumentando, como es voto rogado muy pocos de ellos solicitan votar. Por tanto, la participación suele ser del 10 %, como mucho, y no suelen mover voto. Aunque sube, no suele tener efectos electorales; solo ocurre en algunas comunidades como Galicia».

El 65,99 % de los electores de las Balears que residen en otros países lo hacen en América; exactamente 18.045. Argentina es el país que acoge a más Balears, un total de 7.399, son casi los mismos que residen en toda Europa, donde viven 8.435. Los países europeos en los que habitan más Balears son Francia (1.776), Reino Unido (1.737) y Alemania (1.562).