¿Qué hacen los políticos de Balears el Día de la Mujer?

La celebración del Día Internacional de la Mujer se ha convertido en el auténtico protagonista de la jornada, dejando en un segundo plano otros asuntos. Muchos se preguntan ¿qué hacen hoy los principales políticos de las Islas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer?

Desde el PSIB-PSOE solo ha querido explicar como está viviendo este día su candidato al Ajuntament de Palma, José Hila. Por su parte, en Més únicamente han considerado oportuno dar la palabra a las mujeres de la formación, porque entienden que hoy son ellas las protagonistas.

■ La presidenta del Govern, Francia Armengol, hace huelga y no tiene previsto realizar declaraciones hasta la tarde de este viernes, cuando asistirá a la manifestación. Armengol ha adelantado esta semana la reunión del Consell de Govern al jueves, mientras que lo habitual es que tenga lugar el viernes.

■ El presidente del PP y candidato al Govern, Biel Company, ha realizado este viernes por la mañana un acto con las mujeres de su partido y ha destacado que apuestan por las féminas de una manera real. «El PP tiene 18 candidatas mujeres en la Part Forana y el PSOE 11; tenemos un 60 % más de números uno mujeres que los socialistas que tanto presumen». Company sostiene que «ya está bien de la política de confrontación, hay que avanzar y poner soluciones concretas a los problemas». Aunque reconoce el papel histórico del feminismo, «no tengo claro que este feminismo nos haga avanzar hacia la igualdad».

■ La consellera y número dos de Més al Govern, Fina Santiago, secunda la huelga y asistirá a diferentes actos convocados a los largo de la jornada y a la manifestación que se celebrará este viernes por la tarde. «A las 19:00 horas en la Plaça de Espanya hay una manifestación por las mujeres asesinadas, por las que no pueden votar, por las que no tienen derecho a la educación, por las víctimas de la ablación, por las violadas, por las maltratadas, por la brecha salarial, porque no vuelvan a preguntar si tenemos hijos en una entrevista laboral, por la feminización de la pobreza, porque no nos quiten los derechos conquistados... Hay más de mil razones y todas son válidas».

■ El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Xavier Pericay, explica que este viernes ha ido a trabajar. Esta tarde asistirá a la manifestación. Pericay resume su jornada de hoy como «trabajo y reivindicación de la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, algo que todavía está lejos de ser real».

■ El candidato de Podem al Govern, Juan Pedro Yllanes, da apoyo a la huelga y participará en la manifestación de esta tarde. «Hoy tenemos otra oportunidad para que el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española se convierta en una realidad definitiva y tenemos que aprovecharla».

■ El candidato del PI al Gover, Jaume Font, hoy no tendrá actividad parlamentaria «como apoyo a las reivindicaciones de la jornada» y esta tarde asistirá a la manifestación. «Si todos leyésemos un poco más la RAE nos evitaríamos discusiones absurdas. Mi apoyo a las que hoy os paráis y manifestáis contra las desigualdades estructurales, las brechas de género y las violencias machistas. Por mi madre, mi mujer y mis hijas», ha escrito Font en su perfil de Twitter.

■ El presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, sostiene que «la izquierda ha convertido el 8M en un producto del marxismo cultural. Es surrealista que asociaciones radicales feministas protesten en uno de los mejores países del mundo para las mujeres y el tercer país europeo con más mujeres en puestos de responsabilidad. Organizar una huelga para denunciar agravios inexistentes es un despropósito que podrá tener algún seguimiento gracias a los medios de comunicación y a los tontos útiles de PP y Ciudadanos».



■ El candidato del PP al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, explica que vivirá este día «con normalidad, reconociendo -evidentemente- el papel de la mujer en todos los sentidos y ámbitos, pero trabajando para que precisamente podamos conseguir normalidad e igualdad absoluta».

■ La candidata de Més al Consell de Mallorca, Bel Busquets, explica que hace huelga mientras vuelve de la ITB de Berlín; su vuelo llegará por la tarde y se sumará a la manifestación. «La huelga y las movilizaciones de hoy deben evidenciar que la mujeres somos imprescindibles y que desde este consciencia estamos determinadas a seguir avanzando en el camino de la conquista real de los derechos. Tenemos más de mil motivos porque la igualdad debe ser en todo y por todo».

■ La candidata de Unidas Podemos al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, hace huelga este viernes. «He quedado con una amiga que también hace huelga e iremos a dar una vuelta por la zona donde se realizan los actos. Después iré con las compañeras del círculo feminista y del círculo joven de Podem para preparar carteles e ir junta a la manifestación».



■ La candidata del PI al Consell de Mallorca, Xisca Mora, secunda la huelga y esta tarde tiene previsto acudir a la manifestación. Mora asegura que «Mallorca es una Isla hecha para mujeres valientes y luchadoras. Hoy que las niñas han dejado de ir a costura para ir a la escuela; ahora que ya no hemos de pedir permiso a nuestros padres o maridos. Ahora es hora de convertir esta igualdad teórica en igualdad real».

■ El candidato de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, sostiene que «cualquier ciudadano apoya y defiende a las mujeres, eso es indiscutible. Y ello no pasa por aceptar un manifiesto sectario que tutela y dirige a las mujeres hacia determinadas políticas. Las mujeres son libres e iguales. Y estoy con ellas no hoy, sino todos los días».



■ La portavoz del PP en Cort, Margalida Durán, explica que «durante este viernes continuaré trabajando, como todos los días, porque a mi entender el esfuerzo para lograr una igualdad real debe ser diario, constante, de hombres y mujeres y libre de ideologías.

Por tanto, cumpliré con mis compromisos profesionales».

■ El candidato del PSOE al Ajuntament de Palma, José Hila, señala que este viernes «apoyaré a mis compañeras y a las mujeres, y asistir a la manifestación y concentraciones. La lucha por la igualdad la apoyo durante todo el año y hoy la hago visible participando en las movilizaciones del 8M», declara.

■ La número dos de Més a Cort, Neus Truyol, hace huelga y ha participado en diferentes actos de apoyo a la mujer este viernes; esta tarde acudirá a la manifestación.«Este viernes es un ejemplo de la lucha feminista, hacemos huelga porque tenemos más de mil motivos. El feminismo trabaja para profundizar en los derechos, las libertades y por la democracia. Este 8 de marzo es una muestra de la defensa de estos valores y de plantar cara a los que quieren acabar con estos derechos. Esperamos que cada día más mujeres se sumen a esta movilización».

■ El candidato de Podem al Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, ha llamado a su madre para felicitarla y se quedaré cuidando a sus hijos para que la madre de estos «pueda ir tranquila a la manifestación. El protagonismo absoluto en un día como hoy ha de ser vuestro».

■ El candidato de Vox a Cort, Fulgencio Coll, defiende que «a la mujer hay que respetarla los 365 días del año. Hay que educar desde la infancia, desde los colegios y sobre todo desde las familias. Son muchas las personas que viven de este cuento y hay mucha manipulación».