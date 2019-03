El 60 % de los alumnos de formación dual ha conseguido un puesto de trabajo en Balears

Balears es líder en creación de empleo a nivel estatal y fue la primera comunidad en recuperar la ocupación destruida durante la crisis. Sin embargo, hay carencias en el mercado laboral de las Balears y son muchas las empresas que no encuentran los perfiles profesionales que requieren, al tiempo que otras tantas personas no logran encontrar un empleo. Precisamente el número de desempleados no es residual, sino que todavía hay 58.125 personas en el paro, de las que 7.517 son menores de 25 años, según los últimos datos de febrero.

Con el objetivo de impulsar la ocupabilidad de este colectivo la Conselleria de Treball, a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) impulsó esta legislatura la Formación Profesional Dual. Esto es, que los alumnos cuentan con un contrato laboral para la formación y aprendizaje desde el primer momento y combinan clases teóricas en un centro acreditado y clases prácticas en una empresa. El resultado es que el 60 % de las personas que se ha formado en esta modalidad ha encontrado empleo, bien en la empresa donde se han formado o en otra que requiere ese mismo perfil.

La Formación Dual está dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años en paro. Para poder acceder al programa deben de estar inscritos en el SOIB como demandantes de empleo y no tener la cualificación profesional para el empleo objeto del contrato. La duración es de entre seis meses y un año.

En la actualidad se ofrecen unos 40 cursos con esta modalidad para los que se cuenta con 13 entidades o centros de formación que imparten el módulo teórico y hasta 129 empresas que se encargan de la parte práctica. En los últimos tres años, el Govern ha dedicado a este programa más de 10,5 millones de euros y más de 600 menores de 30 años se han formado con esta modalidad.

La temática es muy diversa y se ajusta a las necesidades y demandas empresariales. La creación y ejecución de proyectos concretos se ha llevado a cabo a través de la puesta en contacto de la administración, las empresas y los centros de formación. Entre los cursos que se ofrecen figuran el de trabajo de carpintería y mueble; confección de páginas web; carnicería y elaboración de productos cárnicos; reparación de calzado y marroquinería; limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales; sistemas microinformáticos; gestión comercial de ventas y organización y control de los procesos de química transformadora, entre muchos otros.

De forma paralela, se puso en marcha la iniciativa SOIB Dual Vulnerables, dirigido a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % o en riesgo de exclusión social. Para este colectivo no hay límite de edad y el período máximo de ejecución es de tres años ya que tras una primera experiencia piloto en 2015 se detectó que para desarrollar este tipo de formación a este colectivo se requería una planificación de dos o tres años. En tres años se ha destinado a este programa unos 9 millones y ha beneficiado a más de 660 personas.