Los controladores aéreos prevén retrasos en verano en las Islas por falta de personal

La próxima temporada turística será convulsa en el centro de control de Balears debido a la falta de personal. En concreto, a día de hoy, el centro de control de las Islas, ubicado en Palma, cuenta con 111 controladores, seis menos con los que contaba en agosto del pasado año. Por su parte, la torre de control de Son Sant Joan tiene operativos 47 controladores, dos menos que en agosto de 2018. Así lo indicó la delegada del sindicato de controladores aéreos USCA en Balears, Carmen de la Peña, quien explicó que la falta de personal puede provocar retrasos en los vuelos.

Esta problemática no es nueva ni exclusiva de Balears, sino que afecta a prácticamente todos los centros de control aéreo de España, dependientes de Enaire, aunque los aeropuertos más afectados son los de Madrid, Barcelona y Balears, al ser los de mayor tráfico. Este ente no contrató a nuevos controladores a partir de 2006, lo que ha conllevado a un déficit de personal, difícil de paliar con las nuevas incorporaciones de los últimos años. «Valoramos que se contrate de nuevo, pero no es suficiente», reconoció De la Peña. En este sentido, explicó que los nuevos controladores que se incorporan tienen que pasar un período de formación.

De hecho, en las Islas han llegado 15 nuevos controladores, aunque no estarán habilitados para poders empezar a trabajar antes de esta temporada, que comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de octubre. Además, la formación corre a cargo de los controladores instructores, que no disponen de tiempo para enseñar en verano.

