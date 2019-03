¿Cómo consultar el censo electoral?

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y cada vez más personas se preguntan cómo se puede consultar el censo electoral. La forma más sencilla de hacerlo es llamando por teléfono a la Oficina del Censo Electoral (901 101 900). Únicamente facilitando el número del DNI, la Oficina del Censo Electoral informa del colegio electoral en el que le corresponde votar a la persona interesada.

Las personas que tengan certificado digital también lo pueden consultar a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde la Oficina del Censo Electoral precisan que cuando se acercan las elecciones algunos ayuntamientos, los más importantes, suelen habilitar un espacio para que se puedan consultar la mesa en la corresponde votar. Además, existe la opción de ir en persona al consistorio correspondiente o a la Oficina el Censo Electoral, que en el caso de Baleares está ubicada en la calle de Miquel Capllonch, 12.

¿Qué ocurre si hay algún error en el censo?

En el caso de que haya algún error en el censo electoral ya no es posible corregirlo para las elecciones generales, ya que el plazo abierto para ello fue entre el 11 y el 18 de marzo. No obstante, desde la Oficina del Censo Electoral precisan que no suele haber fallos, aunque sí recomiendan revisarlo a las personas que votan por primera vez y a las que han cambiado de domicilio.

El censo de las elecciones autonómicas, insulares, municipales y europeas que se celebrarán el próximo 26 de mayo sí se podrá revisar entre el 8 y el 15 de abril para corregir posibles errores.