Los abogados de oficio llevan cuatro meses sin cobrar

Los abogados de oficio de Balears han denunciado este martes que llevan 4 meses sin cobrar, harán una concentración de protesta el día 26 y, si el Ministerio de Justicia no atiende sus reclamaciones, se plantean realizar paradas de servicio y no asistir a los juicios en los que no haya preso.

La abogada Carmen López, responsable de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Balears, ha explicado en una rueda de prensa que los alrededor de 700 abogados que prestan justicia gratuita en Balears llevan sin cobrar sus servicios desde noviembre, un impago que se repite porque también se produjo durante varios meses el año pasado.

El día 29 hay una reunión en Madrid de los decanos de toda las comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia y si el Ministerio no reacciona, en función de la decisión que adopten, habrá más concentraciones y comenzarán las paradas de servicio a partir de abril.

Esos paros parciales de 24 horas supondrían que no asistirían a los señalamientos de juicios en los que el letrado sea de oficio, salvo en las causas con preso o aquellas con víctimas de violencia de género. También supondrían la no asistencia a las guardias durante unas horas a lo largo de la mañana, con esas mismas salvedades.

«El impago es un añadido, protestamos por la falta de atención a las necesidades de la justicia en general y de la abogacía en particular», ha recalcado López.

La responsable de la Comisión del Turno de Oficio del ICAIB ha recordado que tras el impago reiterado del año pasado, el Minsiterio se comprometió a que no volvería a ocurrir y que los servicios se abonarían con regularidad, pero vuelven a deber 4 meses, lo que supone que adeudan a los letrados de las islas unos 1,6 millones de euros.

López ha recalcado que «no hay excusa para esta situación de impago». «Queremos el reconocimiento de nuestros letrados porque les exigimos mucho para ser abogados de oficio, ya que además de tener una formación obligatoria deben cumplir otros requisitos que imponemos los colegios profesionales, que somos muy exigentes en la calidad del servicio», ha añadido.

Ha insistido en que «en un marco retributivo muy escaso, absolutamente insuficiente, en ningún caso está justificada esta situación de impago reiterada, así que hemos decidido poner un punto y final».

La primera medida será la concentración de día 26 a las 13.30 horas frente a la sede de los juzgados de sa Gerreria, para hacer llegar al Ministerio el malestar de los abogados y del colegio profesional. «Si no hay una reacción, ha llegado el momento de hacer paradas de servicio», ha detallado López sobre unos paros que afectarían a todas las actuaciones en las que no haya preso ni víctima de violencia.

«Si la situación no se corrige, valoramos la posibilidad en un futuro de hacer paradas de servicio respetando los tiempos de detención, pero también en esos turnos de guardia. Esperamos que con esto el Ministerio entienda que la abogacía se merece un trato distinto», ha insistido López.

Los letrados de oficio quieren sentarse a negociar sobre cuestiones que van más allá de solventar el impago puntual: «Queremos tocar la necesidad de mejorar la calidad del servicio y poner la abogacía en el lugar que merece, con un reconocimiento a los abogados que realizan asistencia diariamente a los sectores más vulnerables de la población, con máxima atención».

López ha llamado la atención sobre el hecho de que «no hay ningún colectivo en este país que tenga que salir a la calle a decir que lleva 4 meses sin cobrar».