Company amagó con irse a su casa si Casado no rectificaba la elección de Salom

El presidente del PP balear, Gabriel Company, amagó el pasado fin de semana con irse a su casa y no ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas si la dirección nacional del partido no rectificaba su decisión de imponer a Maria Salom como candidata de la formación al Congreso de los Diputados. Company, muy molesto por el acuerdo unilateral tomado por Pablo Casado y por el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, expresó a su círculo más íntimo su intención de irse si no se atendían las peticiones de Baleares, según han confirmado diversas fuentes.

Company habló con Pablo Casado durante el fin de semana para hacerle partícipe del enfado general en el PP balear por la elección de Salom sin haberla consensuado previamente con la dirección de las Islas. La rectificación final no llegó hasta el martes, fecha en la que Company accedió finalmente a que Margalida Prohens sustituyera a Maria Salom como número uno al Congreso.

Ese tándem, el formado por Prohens al Congreso y Salom al Senado, era el que propuso Madrid en primera instancia y al que se negó Company. En la oposición de Company a que Prohens encabezara la lista al Congreso no hay rechazo a la candidata, cosa que sí pasa con Maria Salom. Company no quería que Prohens fuera a Madrid porque quería contar con ella en el Parlament balear en la próxima legislatura. El presidente del PP aceptó que Prohens vaya a Madrid para mitigar el desaire de Madrid a Baleares.

La marcha atrás de Casado en su decisión de imponer al candidato fue bien acogida en la sede de los ‘populares’ a pesar de que ello les haya supuesto renunciar a Prohens como número dos de Company en las Islas. En general, había satisfacción tras haberse revertido la sensación de que el partido en las Islas no contaba para nada.

Sin embargo, en la sede de Génova, las cosas se ven de otra manera, según señalan fuentes del PP. En Madrid no ha gustado nada tener que dar marcha atrás en la designación de las candidatas. De hecho, varios medios nacionales han utilizado el relevo en Baleares para informar de que Pablo Casado ha tenido problemas con la confección de las listas en diversas comunidades autónomas.

Baleares no ha sido la única comunidad autónoma en la que Casado ha impuesto sus candidatos. Lo ha hecho en varias provincias andaluzas y en Barcelona, con la figura destacada de Cayetana Álvarez de Toledo, pero Baleares ha sido la única comunidad autónoma en la que se ha dado marcha atrás a petición de la dirección regional.