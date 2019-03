Bauzá: «Votaré a Ciudadanos»

José Ramón Bauzá ha afirmado este jueves, en el programa Avui actualitat de Canal 4, que estas elecciones votará a Ciudadanos.

El farmacéutico ha explicado que abandonó el Partido Popular «porque ya no compartía la ideología» y que, a día de hoy, es un partido al que «no podría votar».

Respecto a su vinculación con Ciudadanos ha detallado que contactaron con él desde la directiva nacional y que su labor es colaborar con el partido. «Insistieron positivamente y hay una serie de puntos que compartimos como el liberalismo en lo económico y lo social, la lucha contra el nacionalismo, … », ideales que le animaron a colaborar con la formación de Albert Rivera.

Aunque no tiene buena relación con la directiva de Ciudadanos en Baleares, el expresidente balear ha señalado que él no entra en conflictos internos, ya que no es militante. «Mi contacto directo es la dirección general», aclara.

Además, ha querido destacar en su intervención que fue «el único presidente en España» que aplicó medidas contra los nacionalismos y que su pensamiento ideológico «es exactamente el mismo, no he cambiado de discurso».