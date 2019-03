Matas niega todas las acusaciones en el caso Turisme Jove

El expresidente del Govern Jaume Matas ha negado este miércoles haber ordenado al exdirector de Juventud, Juan Francisco Gálvez, que beneficiara con 120.000 € a un exconcejal de Calvià y militante del PP en 2006 y ha dicho que esa narración no es cierta: «En absoluto. En lo que se refiere a mí, no, pero no, no».

Matas ha declarado en el juicio de una pieza separada del caso Turisme Jove ante la sección segunda de la Audiencia de Palma, a la que ha llegado desde la prisión, donde cumple una condena de 3 años y 8 meses por el caso Nóos.

En la pieza de Turisme Jove, Matas es el único acusado por presuntas malversación, prevaricación y falsedad, y la Fiscalía Anticorrupción pide para él una condena de 5 años de prisión, por haber beneficiado supuestamente con fondos públicos a un empresario que se sentía perjudicado por el Govern por no haberle sido adjudicada la gestión de los albergues juveniles.

Sobre ese supuesto agravio, que llevó incluso al empresario a presentar un contencioso-administrativo contra el Govern, Matas ha respondido al fiscal no saber de lo que le hablaba. Ha negado haber mantenido «una conversación formal» con ese militante desde finales de los 80 o principios de los 90, así como haber ordenado al director de Juventud que le beneficiara con fondos públicos: «No, yo no despachaba con los directores generales y con el de Juventud nunca despaché».