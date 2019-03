Picornell retirará el lazo del Parlament y Cort alega que el suyo no es amarillo

El president del Parlament, Baltasar Picornell, ordenará este viernes la retirada del lazo amarillo que cuelga en la fachada de la Cámara balear después de que la Junta Electoral ordenara que se quite como consecuencia de una denuncia presentada por Vox. El lazo cuelga del balcón del despacho de Més, pero este partido ya ha dicho que no piensa retirarlo por lo que será finalmente el president de la Cámara quien ejecute la orden.

La denuncia presentada por Vox hacía referencia asimismo a los lazos que cuelgan de la fachada de Cort, también en el balcón de Més, por lo que la Junta Electoral ordenó este jueves a Antoni Noguera su retirada al entender que estos símbolos puede ser «legítimamente» utilizados por las formaciones políticas en su propaganda electoral «pero no por los poderes públicos».

Sin embargo, los lazos que cuelgan en Cort no son amarillos, sino cuatribarrados, por lo que el alcalde se ha dirigido a la Junta Electoral para que aclare a qué lazos se refiere dado que los suyos no son amarillos. Cort alega que la denuncia de Vox no les afecta y apela a la libertad de expresión de las formaciones políticas para mantener los lazos.

Més por Palma envió un comunicado en el que acusa a Vox de denuncia falsa y lo enmarca en la estrategia de este partido de generar noticias falsas. Neus Truyol, número dos de la formación en Palma, pide no caer en las provocaciones de la extrema derecha ni en su «cruzada» contra la libertad de expresión.

Por parte de Vox, Jorge Campos denunció frente al Ajuntament de Palma que el objetivo de algunos partidos «es hacer un guiño constante a los deseos separatistas de Cataluña e intentar imponer el catalán en todas las instituciones y por todos los medios».