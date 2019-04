El alférez Bauzá

José Ramón Bauzá ya es oficialmente farmacéutico reservista del ejército español, con rango de alférez. Así lo ha anunciado el propio Bauzá este viernes, cuando ha dado las gracias a todos los mandos y profesores. «Un honor como pocos en la vida», ha añadido.

El número cinco de Ciudadanos en la lista al Parlamento Europeo ha estado dos semanas en Cádiz, donde ha recibido formación militar especializada. Durante este tiempo no ha realizado comentarios en Twitter, donde suele ser muy activo, hasta este viernes, después de jurar bandera.

Después de meses de formación a distancia, y tras estas semanas de instrucción presencial... ya soy oficialmente farmacéutico reservista del Ejército español, con rango de alférez. Muchas gracias a todos los mandos y profesores!!! Un honor como pocos en la vida!!!! ???????????? pic.twitter.com/xK1s5Y9EwC — José Ramón Bauzá (@JRBauza) 12 de abril de 2019

El expresident del Govern y del PP balear explicó al anunciar su decisión de formarse en las Fuerzas Armadas que para él era un honor «cumplir uno de los sueños de mi vida en estas dos semanas, y quiero compartirlo con vosotros. Cuando acabe este periodo seré oficialmente reservista voluntario del Ejército español».

El también exsenador argumentó que cuando terminó la carrera «quise servir en el Ejército como farmacéutico militar, y por eso estuve opositando unos años. Al final acabé sirviendo al país desde la política y no desde las Fuerzas Armadas, pero siempre tuve esa espinita». En este punto, ha señalado que «llevo queriendo entrar en el Ejército desde entonces, pero por mis responsabilidades (alcalde, president del Govern, senador) nunca era el momento idóneo».

El expresident del PP balear manifestó que «ahora que he tenido un poco de tiempo no podía dejarlo pasar. Y después de mucho esfuerzo, papeleo y pasión... aquí estoy hoy, a punto de conseguirlo». Además, recordó que viene de una familia militar. «Servir a España en mi caso no ha sido solamente vocacional, lo he vivido en casa desde nací» y cerró el hilo de Twitter con un «gracias a todos y VIVA ESPAÑA».

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha informado que el pasado día 31 de marzo se incorporaron 71 aspirantes a reservista voluntario (51 hombres y 20 mujeres), que «tras dos semanas de un intenso programa de instrucción han finalizado la fase básica de formación militar». El acto ha presidido por el general de Brigada Antonio Jesús Cabrerizo

Calatrava, subdirector de Enseñanza del Ejército de Tierra.