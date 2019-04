Jon Bon Jovi anima a embarcarse en su crucero que pasará por Mallorca

Jon Bon Jovi anima y calienta motores para su llegada este verano a Mallorca de su crucero espectáculo que irá de Barcelona a Palma y en el que el cantante es la estrella principal. En redes sociales está animando a participar en esta experiencia única.

El 'Runaway to Paradise' saldrá el 26 de agosto de Barcelona y llegará a Palma el día 28, donde el rockero ofrecerá un concierto a bordo.

El cantante se ha aliado con la empresa Norwegian Cruise Line para organizar los cruceros 'Runaway to Paradise', una inmersión en el universo jonbonjoviano gracias a actuaciones en directo, paneles en los que se plasmarán la vida del músico e incluso vino con su firma.

El Norwegian Jade navegará el 12 de abril desde Miami a las Bahamas, mientras que el Norwegian Pearl lo hará el 26 de agosto desde Barcelona a Mallorca. En la promoción lanzada a finales de 2018 ya se veían imágenes de Mallorca y Palma para promocionar la visita del crucero a la Isla.

«Desde que empezamos Runaway Tours, me dio muchísima alegría entretener a los fanáticos y contarles las historias de mis canciones. Lo que me he dado cuenta después de todos estos años es que han encontrado no solo mis historias, sino también las suyas propias», ha afirmado Jon Bon Jovi.

Cientos de personas se han reunido cada vez que salimos para un destino, y nacen amistades duraderas. Queremos continuar esa tradición en los viajes de vacaciones totalmente inmersivos de Runaway. ¡Prepárate, te veremos por allí!». La venta se puede hacer a través de runawaytoparadise.com.

«La experiencia inmersiva de los fanáticos de Runaway To Paradiseincluirá a Jon Bon Jovi, uniéndose a los cruceros a bordo del barco en cada puerto de destino». Los invitados podrán disfrutar de un espectáculo de rock completo en la cubierta de la piscina protagonizado por Jon Bon Jovi y 11 canciones de la banda Kings of Suburbia, una ronda de preguntas y respuestas para el cantante, varios shows de artistas colaboradores (se anunciará más adelante) y paneles con los principales hitos de la vida y carrera de Jon.

«Asimismo, se podrá beber a bordo el nuevo vino de Jon y Jesse Bongiovi's, Hampton Water rosé y las fabulosas amenities de los barco de la clase Jewel. Los invitados podrán ver los recuerdos históricos en la Galería Jon Bon Jovi, comprarán nuevos estilos de ropa en la tienda Hart N Dagger e incluso disfrutarán de una comida solidaria en The JBJ Soul Kitchen».

Todos los invitados se llevarán a casa una litografía autografiada del evento, y los fanáticos que reserven en los primeros 400 camarotes en cada crucero tendrán la oportunidad de sacarse una foto con Jon Bon Jovi.