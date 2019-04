La estafa a una familia británica alarma a los touroperadores europeos

La estafa a una familia británica que había alquilado un chalet próximo a Palma para pasar sus vacaciones no ha pasado inadvertida en Europa. Además de una notable repercusión mediático, lo sucedido ha encendido las alarmas de touroperadores alemanes y británicos, que ya han pedido explicaciones a sus clientes del Archipiélago.

El presidente de la Federación de Estancias Turísticas Vacacionales, Jordi Cerdó, explicó que dos agencias turísticas alemanas y una del Reino Unido que trabajan en el alquiler vacacional se pusieron con él en contacto para saber qué había ocurrido y trasladarle su malestar. Cerdó dijo que les había manifestado que la empresa que hizo la estafa (Spain Dreams Villas) no estaba dada de alta ante la Conselleria de Turisme ni tenía la placa que identifica a las viviendas vacacionales y que, por lo tanto, se trató de «una estafa».

«Debemos reaccionar para que estas estafas no se vuelvan contra nosotros, que trabajamos bien y ofrecemos un buen producto», añadió Cerdó.

El presidente de la FETV también se refirió a la cabaña de madera en un árbol que se alquila en Ibiza a turistas. «Es ilegal. La ley establece que solo podrán comercializarse aquellas viviendas que tengan una licencia y la correspondiente cédula de habitabilidad y no me cabe la menor duda de que una cabaña no las tiene».

Cerdó se mostró interesado en conocer a la familia afectada y contactar con ella para obsequiarles con una ensaimada para «manifestarles nuestro apoyo».

Vacaciones gratis

La familia británica estafada, que este viernes registró la denuncia ante la Policía, colgó un vídeo agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y alertando de los riesgos de pagar por anticipado a través de internet.

«El apoyo de la gente ha sido fantástico», dijo Angus Kennedy, el padre de la familia, que hizo público que una agencia de viajes del Reino Unido les ha regalado unas vacaciones gratis en Mallorca para este verano tras conocer su caso.