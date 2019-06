El PSIB-PSOE afronta gobernar Balears en solitario tras fracasar las negociaciones con Més y Podemos

El PSIB-PSOE afronta un Govern balear en solitario después de que Podemos y Més per Mallorca los otros dos partidos de izquierda de las islas, hayan rechazado gestionar cada uno dos consellerias, que ha sido la oferta en firme presentada por los socialistas, que pretende gestionar ocho departamentos.

Las ejecutivas de Podemos y Més confirmarán la ruptura de las negociaciones, lo que abre la incógnita de los apoyos parlamentarios con los que contará la actual presidenta de Balears en funciones, la socialista Francina Armengol, para ser reelegida en el cargo.

Més per Mallorca y Podemos quedan fuera del Govern balear de cara a la próxima legislatura al rechazar la propuesta socialista, a falta de que la ejecutiva de la formación ecosoberanista y la dirección de la formación morada confirmen el rechazo manifestado ya por sus representantes. Este lunes se han llevado a cabo reuniones entre las distintas formaciones para intentar llegar a un acuerdo que al final no se ha realizado.

Més per Mallorca

En el caso de Més per Mallorca, Miquel Gallardo, ha dicho tras la reunión para forjar un posible pacto de legislatura que permita la investidura de la socialista Francina Armengol como presidenta, que «no ha habido ningún acuerdo». «Ha habido una oferta por parte de PSIB de dos conselleries para Més per Mallorca y un cargo institucional y les hemos repetido que para que sea un Govern plural y con representatividad de las tres fuerzas, en Més per Mallorca pensamos que debe haber tres conselleries». «Hemos recibido una oferta de dos, ahora lo hablaremos en la ejecutiva y decidiremos, pero en todo caso no es lo que deseábamos y no creo que siga a delante», ha precisado.

«Poníamos como condición poder tener peso en el Govern, la oferta socialista nos parece que no es suficiente», ha insistido.

El cargo institucional estaba por precisar pero la oferta socialista sí determinaba que conselleries regentaría Més, que Gallardo no ha desvelado. Además de la reunión de la ejecutiva este lunes, el martes está prevista una asamblea de la formación.

Unidas Podemos

Por su parte, la secretaria general de Podemos en Balears, Mae de la Concha, ha calificado la propuesta socialista de «inaceptable» al salir de la reunión que se ha prolongado una media hora. También la dirección de Podemos se reunirá para tratar sobre dicha propuesta.

Por el momento no está convocada ninguna otra reunión entre los negociadores.

En el Parlament surgido de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, de los 59 escaños del hemiciclo 19 estarán ocupados por el PSIB, 16 por el PP, 6 por Unidas Podemos, 5 por Ciudadanos, 4 de MÁS por Mallorca, 3 por El Pi, 3 por Vox, 2 por MÁS para Menorca y 1 por Gent per Formentera-PSOE-EUIB.