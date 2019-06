Alarma en Balears por las falsas alertas de terrorismo que se publican en el Reino Unido

Las falsas alertas sobre ataques terroristas en las zonas turísticas de Baleares y del resto de destinos vacacionales españoles que publican desde el pasado domingo más de 45 medios de comunicación del Reino Unido, han provocado la alarma en el Govern, Turespaña, en el Foreign Office y en el mundo empresarial turístico de las Islas.

La prensa del Reino Unido ha confundido la ‘operación verano’, que se realiza desde hace ya diez años en todos los destinos españoles, como una decisión política del Gobierno español en materia preventiva para evitar atentados.

El problema radica en que más de 45 medios de comunicación británicos llevan informando desde el domingo esta noticia equivocada, de ahí la preocupación en el Govern, Turespaña y el Foreign.

El director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB), Jaume Alzamora, señaló este miércoles: «El Govern ha actuado de forma rápida a través de nuestra agencia de comunicación en el Reino Unido para desmentir la noticia y que se imponga la normalidad. Se ha remitido un comunicado a los medios de comunicación aclarando todos los hechos».

Añadió que el objetivo es «desmentir estas informaciones y evitar que se vuelvan a repetir. Al mismo tiempo, desconocemos los efectos negativos en el mercado turístico británico, pero confiamos en que las repercusiones hayan sido mínimas».

Turespaña, a través de la Oficina Española de Turismo (OET) en Londres, está haciendo lo propio para que se informe correctamente de lo que es y supone el refuerzo policial demás de 40.000 miembros en las zonas turísticas durante los meses de julio a septiembre para incrementar las medidas de seguridad de orden público.

El Gobierno español y el Govern han puesto al corriente de estas falsas noticias al departamento consular británico de Barcelona, así como a la propia Embajada del Reino Unido en España.

Fuentes consulares indicaron que la respuesta del Foreign Office ha sido inmediata y que, a través de una nota, ha informado de que no se ha elevado el nivel de seguridad en las zonas turísticas españolas, así como que el refuerzo de policía y guardia civil es normal cada temporada de verano por el incremento del flujo turístico.

Asociaciones hoteleras de Mallorca, Menorca e Ibiza han mostrado su preocupación por el impacto negativo de estas falsas noticias y de las repercusiones que hayan podido tener en la evolución de reservas de último momento de las familias británicas a Baleares, más aún con el incremento de la competencia de los países del Mediterráneo oriental, caso de Turquía y Egipto.

«Se trata de noticias malintencionadas que la prensa británica utiliza de forma tergiversada, especialmente cuando afectan a España. Nuestro país capta 19 millones de turistas británicos, de los cuales 3,7 millones vienen a Baleares», indicaron hoteleros que operan con este mercado.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) no quiso este miércoles valorar esta situación, afirmando que no había que entrar en una espiral informativa que no beneficia a nadie.

Refuerzo de seguridad

El Ministerio del Interior ha destinado este año 44.700 agentes (22.700 de la Policía Nacional y 22.000 de la Guardia Civil) a reforzar la seguridad en las zonas turísticas españolas, entre ellas Baleares a partir del próximo 1 de julio. La denominada ‘operación verano’ se lleva a cabo para garantizar la seguridad. Este incremento de agentes es lo que ha confundido a los medios de comunicación del Reino Unido.