Joan Mesquida se afilia a Ciudadanos

No todo son malas noticias para Ciudadanos. Tras un convulso fin de semana, en el que se han conocido las dimisiones de Toni Roldán y Javier Nart, este martes Joan Mesquida, diputado en el Congreso por esta formación, ha anunciado que se ha afiliado al partido que lidera Albert Rivera.

Mesquida dejó el PSOE en marzo de 2018 por una «intuición confirmada: la deriva que abría la puerta al independentismo, al populismo -de los que siempre renegó cuando estaba en la oposición-, que abría también la puerta a los que dieron apoyo a ETA».

Ahora, poco más de un año después, ha anunciado su decisión a través de las redes sociales:

Hoy me he afiliado a @CiudadanosCs pq creo en la unidad d España,la igualdad d derechos,el estado d bienestar,el apoyo a las familias emprendedores y autónomos,el respeto a las victimas del terrorismo,la #EquiparacionSalarial d @policia y @guardiacivil Esto no va d rojos y azules