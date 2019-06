El voto del PI, entre el ‘no’ y la abstención, única duda de la investidura de Armengol

Francina Armengol afronta este miércoles el primer escalón para su investidura –que se concretará este jueves– y la única duda es cuál será el voto del PI. Según aseguró este martes Jaume Font, del discurso, y de las aclaraciones del día siguiente, dependerá si optan por el ‘no’ o por la abstención, que fue lo que votó hace cuatro años.

«Ya no estamos en 2015, ya no estamos en ese momento en que había que dar un margen claro de confianza después de los cuatro años de Govern del PP», indicó este martes el presidente y diputado del PI que precisó que «veremos hasta donde puede concretar, hasta qué punto hay compromisos sobre cuestiones que quedaron pendientes la pasada legislatura y, sobre todo, cuál será su posición a la hora de reclamar ante el Gobierno estatal una mejor financiación y el desarrollo del Régimen Especial Balear». A este asunto aludirá expresamente Armengol, que ha informado a sus socios del contenido de su intervención.

Sea cuál sea el sentido de voto del PI (3 escaños sobre un Parlament de 59), la investidura de la socialista Armengol está garantizada con los votos del PSIB, de Gent per Formentera, de Més per Menorca, de Més per Mallorca y de Podemos. Suman 32 votos. Para ser elegida en primera vuelta bastaban 30. Podemos y Més per Mallorca formarán parte del Govern.

La sesión de este miércoles se limita al discurso de investidura de la presidenta, que expondrá sus propuesta para los próximos cuatro años y que recogerá las iiciativas que contienen el acuerdo de Bellver y los compromisos alcanzados con Gent per Formentera y Més per Menorca. La presidenta trabajó este martes con su equipo de confianza en la preparación del discurso.

Este jueves será el turno de los grupos políticos. Si el PI deja abierto su posible voto final no ocurre así con PP, Ciudadanos y Vox (este último partido se estrenará por primera vez en el Parlament), que ya tienen claro que será negativo.

Antes de que comience el pleno, está convocada una reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces para aprobar el lugar definitivo en el que se sentarán los diputados. La propuesta que han pactado los partidos de izquierda mantiene más o menos el lugar que ocupan actualmente los grupos parlamentarios, lo que sitúa a Ciudadanos en el llamado «gallinero» junto a los diputados de Vox.

Esta decisión ha provocado malestar en la formación naranja, que este jueves pedirá que se les ubique en el centro de la Cámara, pero ese lugar preferente ha quedado asignado al PI. Cs mostrará su malestar porque entiende que esa zona del hemiciclo les corresponde por posición numérica –tienen más votos y diputados que el PI– y porque además tienen representantes parlamentarios de las tres Islas, cosa que no sucede con el partido de Font. La Mesa y Junta de Portavoces analizarán este miércoles la petición de Ciudadanos.

Consell de Govern

Francina Armengol no anunciará su Govern hasta que haya tomado posesión de su cargo. De todos modos, y según se ha traslado al este diario, la idea es apostar por la continuidad y buena parte de los conselleres y conselleras socialistas repetirán si quieren. La continuidad de Pilar Costa en Presidència definirá el nombre de quién ocupe la de Administracions Públiques. Se ha citado, sin confirmar, a Mercedes Garrido.