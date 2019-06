Armengol fija el objetivo de limitar el turismo de excesos y los cruceros

La candidata a la presidencia del Govern, Francina Armengol, ha avanzado en su discurso de investidura en el Parlament que impulsará «una estrategia que ponga límite al turismo de excesos» y «fijar un techo que sea sostenible social y económicamente» a la llegada de cruceros.

La líder socialista ha expuesto en su intervención ante la cámara autonómica balear que la modernización y diversificación de la economía balear pasa por «turismo sostenible, economía circular, y nuevas herramientas para sectores tradicionales y emergentes».

En su exposición del primero de los «seis grandes retos» en que ha estructurado su discurso, Armengol ha indicado que es preciso «aprovechar el dinamismo y el liderazgo del turismo para impulsar el resto de sectores» y ha enfatizado que el futuro del sector vacacional «pasa por la calidad de la oferta, por la sostenibilidad en la explotación y por el reparto justo de los beneficios que genera».

El modelo para Balears

La aspirante a la reelección considera preciso «mitigar las incomodidades inherentes a la llegada de millones de personas cada año» y «definir hasta que punto el actual modelo de turismo de cruceros encaja» con los objetivos de Balears.

Para diversificar la economía, ha planteado la necesidad de incrementar la inversión «pública y privada» en innovación, ha abogado por desarrollar «el nuevo polo marino» y proyectos de digitalización liderados por la UIB, apostar por las energías renovables y modernizar la formación con «un plan integral para ampliar la oferta de FP dual».

Todo ello habrá de hacerse, ha señalado, reduciendo la precariedad laboral «al máximo», mejorando los salarios e incrementando la «capacidad» de los trabajadores y la «competitividad» de las empresas.

«Culminar la modernización»

De este modo, la candidata Armengol ha pedido el apoyo a su investidura para «culminar la modernización» iniciada en la pasada legislatura y ha asegurado que con el nuevo pacto entre el PSIB, Podemos y MÉS «el proyecto está en marcha y se renueva para ser irreversible».

En su discurso en la primera jornada del debate del Parlament tras el que será reelegida como jefa del ejecutivo autonómico, la líder socialista ha señalado que la continuidad por primera vez de un Govern de izquierdas supone la oportunidad de «dibujar un horizonte de progreso para décadas».

Armengol ha recordado la sesión de investidura de 2015, celebrada el 29 de junio, como el inicio ilusionante de un periodo en el que se han logrado avances como la renta social, las «leyes pioneras» contra el cambio climático y la contaminación y el impuesto a los turistas («herramienta de solidaridad y equilibrio»).

«Hemos protegido más territorio que nunca. Hemos acelerado la modernización de nuestra economía y sectores claves como el turismo, la industria o el comercio. Hemos aumentado la inversión en educación, sanidad y servicios sociales, hasta alcanzar cifras nunca vistas en esta tierra», ha expuesto.

«Todo eso es solo el principio de nuestro proyecto», ha subrayado la jefa del ejecutivo en funciones, para quien el acuerdo programático firmado por el PSIB, Podemos y MÉS per Mallorca contribuirá a la «estabilidad política».

Trámites a empresarios

Asimismo, Armengol ha prometido que impulsará «una ley de ventanilla única que simplifique trámites y acorte plazos» para facilitar la labor de los empresarios. Ha anunciado además que se creará un «consejo abierto» para promover la «mejora continua en transparencia» y que todas las políticas pública incluirán un estudio para que puedan ser evaluadas.

En la parte de su discurso centrada en la mejora de las administraciones, la presidenta en funciones ha avanzado también la aprobación de una nueva ley de Consells Insulars para reforzar estas instituciones, como ha pactado con Gent per Formentera y MÉS per Menorca, partidos que no se integrarán en el Govern pero sí votarán su investidura.

Armengol ha hecho hincapié asimismo en la importancia de involucrar a todas las fuerzas políticas y agentes sociales en el objetivo de mejor la financiación estatal de una región que es la segunda en aportación y la novena en percepción de los fondos comunes.

«Lo necesitamos para alcanzar objetivos fundamentales para Balears, como la mejora de infraestructuras clave con convenios de inversiones del Estado en ferrocarril, zonas turísticas maduras, suministro y depuración de agua», ha planteado.