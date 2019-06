Font (PI) exige «un desarrollo mínimo de las propuestas» para decidir su voto en la investidura

El portavoz de Proposta per les Illes, el PI, Jaume Font, ha criticado el discurso de la candidata socialista Francina Armengol por «falta de concreción» y ha pedido conocer medidas concretas antes de decidir cuál será este jueves el voto de su grupo parlamentario en el debate de investidura.

«Hace falta desarrollar lo que ha dicho hoy, para intentar mañana concretar cuestiones que nos preocupan y que tienen que ver con la mejor del modelo económico, porque no se trata tanto de menos turismo y más industria como de mejor turismo y mejor industria y de qué forma lo hacemos», ha reivindicado Font en declaraciones tras la intervención de Armengol en el Parlament.

El líder ha reprochado a Armengol su falta de «autocrítica» y de «un desarrollo mínimo de las propuestas», así como también que tenga compromiso con Gent x Formentera, MÉS per Menorca y con Ibiza, pero ninguno con su partido a nivel nacional, sea o no presidente Pedro Sánchez, en cuestiones de financiación y el desarrollo fiscal del Régimen Especial de Baleares.

«La parte de Madrid y el compromiso de los suyos, si gobiernan, no la hemos oído y en convenios como el de agua potable, depuración e infraestructuras ferroviarias, esta comunidad no tiene un duro para hacerlos, es imposible; y este compromiso no ha estado en el debate, sea o no sea presidente Pedro Sánchez».

Font también considera esencial que el gasto que se lleve a cabo en Baleares revierta en inversión y ha insistido en que el Pi no decidirá el sentido del voto de sus tres diputados mientras no se pueda «ampliar esta falta de concreción» en cuestiones como si se modificará la densidad de viviendas para «abordar la emergencia habitacional y cómo se arreglan los atascos para entrar en Palma porque no basta con un tren o con un tranvía».

El líder del PI cree que Armengol ha anunciado obras millonarias que debe explicar cómo financiará si Pedro Sánchez no es presidente. «Nosotros estamos por colaborar, no estamos para poner palos en las ruedas, pero estamos también por huir de debates estériles», ha afirmado.