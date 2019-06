EN DIRECTO | Segunda jornada de la sesión de investidura de Francina Armengol en el Parlament

El Parlament continúa este jueves con el pleno de investidura Francina Armengol con las intervenciones de los grupos parlamentarios y las votaciones. La sesión comenzará a las 11.00 horas. Este miércoles el Parlament inició el pleno de investidura de la Presidencia del Govern con el discurso de la candidata, Francina Armengol.

La candidata a la presidencia del Govern avanzó en su discurso de investidura que impulsará «una estrategia que ponga límite al turismo de excesos» y «fijar un techo que sea sostenible social y económicamente» a la llegada de cruceros.

En la sesión de este jueves, tradicionalmente, suelen contestar a Armengol los portavoces parlamentarios, si bien el reglamento no impide que lo haga cualquier otro diputado del grupo.

Los portavoces son Biel Company (PP), Juan Pedro Yllanes (Podemos), Marc Pérez-Ribas (Cs), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (Vox), Josep Castells (Grupo Mixto) y Sílvia Cano (PSIB). Además, el Grupo Mixto puede repartirse el tiempo para que puedan participar tanto representantes de MÉS per Menorca como de GxF.

El orden de las intervenciones se decide según el tamaño de los grupos, de mayor a menor, si bien el partido del que forma parte la candidata será el último. De este modo, el primero en tomar la palabra será el PP, seguido de Unidas Podemos, y el último será el PSIB.

Armengol podrá hacer uso de la palabra tantas veces como solicite. Cuando conteste a los grupos parlamentarios, éstos tendrán derecho a una réplica de diez minutos.

Tras los comicios autonómicos del 26 de mayo, el PSIB obtuvo 19 diputados, Unidas Podemos consiguió seis escaños, y MÉS per Mallorca, cuatro representantes. Además, MÉS per Menorca tiene dos diputados en el hemiciclo, mientras que Gent per Formentera (GxF) tiene un escaño. Así, la suma de las fuerzas de izquierdas otorgaría 32 votos favorables a Armengol.