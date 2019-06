Més per Mallorca decide apear a Miquel Ensenyat del Senado y a Fina Santiago del Govern

La dirección de Més quiere apear a Fina Santiago y Miquel Ensenyat de la propuesta inicial para que sea consellera d’Afers Socials y senador autonómico, respectivamente. El cambio afectará también al conseller de Medi Ambient en funciones, Vicenç Vidal, a quien tampoco se mencionará para que ocupe este cargo, según una propuesta de la ejecutiva de Més que se tomó este miércoles y que, en principio, se podría cerrar en una inminente reunión.

«Todavía no hay nada decidido y todo se abordará en una próxima ejecutiva», aseguró este miércoles Miquel Gallardo cuando se le preguntó si Santiago, Ensenyat y Vidal ocuparán los cargos inicialmente previstos para ellos.

La propuesta, que debe confirmarse, se debatió este miércoles en una reunión del máximo órgano de decisión. Més entiende que hay argumentos diversos que respaldan este cambio de opinión. Uno de ellos es que quienes han estado negociando el pacto no deben ocupar después los cargos negociados para no dar la imagen de que en la negociación han estado trabajando en su propio beneficio.

Este argumento se adopta a la vista de las tensiones surgidas en la asamblea de Més, donde parte de la militancia rechazó el acuerdo al considerarlo insuficiente. Algunos militantes han criticado en privado que precisamente los cargos cayeran en manos de los negociadores.

Esto no es exacto del todo ya que Ensenyat se sumó a la negociación en el tramo final y Vidal no ha participado. Sí lo ha hecho Miquel Gallardo que, en principio, no quedaría afectado por estas prevenciones.

Pero la dirección de Més considera además que no es una buena imagen para el partido que todos los cargos de relevancia los ocupen personas a quienes ya se da por amortizadas en la formación. Ni Ensenyat ni Fina Santiago repetirán dentro de cuatro años, por lo que la dirección entiende que esos cargos de máxima proyección pública deben ocuparlos jóvenes valores, de entre los que podría salir el próximo candidato a la Comunitat dentro en las elecciones de cuatro años. En ese proceso de renovación de cargos se entiende también que Vicenç Vidal no repita como conseller.

Las fuentes consultadas aseguran que la decisión es firme, pero Gallardo precisó que los nombramientos se decidirán en breve. La ejecutiva de Més dio el visto bueno al pacto con el PSIB pero en los últimos días ha habido movimientos en la formación, por lo que no se descartan nuevos vaivenes. Nada se sabe por ahora de quiénes pueden ser los nombres propuestos finalmente, pero uno de los que se han apuntado es el del director general d’Esports, Carles Gonyalons.