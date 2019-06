Company pregunta a Armengol si solucionará el problema de la vivienda o creará «un chiringuito para colocar»

El líder del PP balear, Biel Company, ha censurado la mayoría de anuncios realizados por la presidenta en funciones y candidata a la investidura, Francina Armengol, en el marco de la segunda jornada del debate que se celebra en el Parlament.

Company ha tenido palabras duras para uno de los principales anuncios realizados por la que con toda probabilidad liderará el próximo ejecutivo autonómico, entre ellos la creación de un Observatorio para mitigar el problema de la vivienda en Baleares.

@CompanyBiel al @ParlamentIB:”@F_Armengol ens va anunciar ahir, com a mesura estrella per a facilitar l’accés a l’habitatge, la creació d’un observatori; de veres creu que això aportarà solucions o és per crear un xiringuito pera col·locar als seus?” #InvestiduraArmengol pic.twitter.com/jYhi2W3O7V