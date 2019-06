Font ofrece el voto de el PI a Armengol a cambio de un pacto empresarial

El portavoz parlamentario de El Pi, Jaume Font, ha defendido que el voto favorable de su partido a la investidura de Francina Armengol dependerá de que lleve a cabo un pacto social empresarial y convierta a los empresarios de las islas en su «partner» para que inviertan «en el futuro».

«Necesitamos que aparte de sus socios tenga un «partner» más importante y más seguro, el empresariado balear», ha remarcado Font, quien ha añadido que Armengol debe ganarse su confianza para que el gasto de la comunidad se convierta en una «verdadera inversión para los ciudadanos».

En la segunda jornada del debate que concluirá con la reelección de Armengol como jefa del ejecutivo, el portavoz ha asegurado que hay muchas empresas dispuestas a intervenir en el futuro de las islas por medio de inversiones pero que necesitan «seguridad» para hacerlo y ha apremiado a la candidata a la presidencia a dar «ya» este paso.

Por este motivo, el portavoz ha demandado que se agilicen los trámites y el papeleo y que se den incentivos fiscales para que las empresas inviertan en modernización e innovación.

«Si no hacemos un gran pacto social empresarial luego no tenemos que llorar», ha avisado Font, quien ha añadido que si lleva a cabo este pacto contará con un voto de confianza de su formación, aunque no será un «cheque en blanco», sino un «compromiso con las cuatro islas».

Respecto al sector turístico, Font ha recalcado la importancia de poner «seny» en las políticas y ha planteado la necesidad de bajar un 50 % el impuesto turístico.

«No se trata de menos turismo y más industria, eso son desbarates», ha explicado el portavoz, quien ha añadido que se trata de turismo e industria «de calidad».

Por otra parte, Font ha instado a Armengol a «poner en su sitio» a Madrid y pedir un nuevo modelo de financiación para el archipiélago.

«Madrid ha de saber que el sistema de financiación ha de cambiar, que el REB ha de cambiar», ha sentenciado y ha reprochado al portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, que no luchara más por esta causa en la firma de los «Acords de Bellver».