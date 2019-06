Més per Mallorca justifica el relevo de Santiago, Vidal y Ensenyat por la urgente necesidad de una renovación

Los coordinadores de Més per Mallorca, Bel Busquets y Guillem Balboa, han comunicado a sus afiliados a través de un texto difundido por WhatsApp que es imperioso afrontar una urgente renovación en la formación, «tras cuatro años de crisis y después de un resultado electoral que hemos sabido leer» y justifica de esta manera el relevo de Fina Santiago, Vicenç Vidal y Miquel Ensenyat de los cargos que iban a ocupar en el próximo Govern, en el caso de los dos primeros, y en el Senado, en el caso del último.

Asimismo, los dirigentes de la formación se lamentan de que las bases se hayan tenido que enterar por la prensa de los cambios previstos sobre las personas que ocuparán cargos en el Govern o en el Senado, refiriéndose a la decisión adelantada por Ultima Hora sobre la retirada de los nombramientos de Fina Santiago, Vicenç Vidal y Miquel Ensenyat

Los coordinadores de Més aseguran en la misiva que se encuentran en estos momentos debatiendo sobre quienes son las personas que tienen que ocupar los cargos en el Govern y en el Senado inicialmente adjudicados a Santiago, Vidal y Ensenyat. Se comprometen a informar a los afiliados en cuanto la decisión esté tomada.

Este es el mensaje completo:

Benvolgudes companyes,

Benvolguts companys,

Avui ha sortit a premsa una informació precipitada i inexacta. Vos demanam disculpes per aquestes hores de desconcert, però nosaltres hem estat els primers sorpresos que algú hagi filtrat una informació esbiaixada amb motius que no beneficien el projecte polític de MÉS per Mallorca abans que hi hagués qualque cosa a comunicar en base a la tasca que ens és encomanada.

És funció de l'Executiva, en base als acords que vàrem referendar entre totes i tots, decidir les persones adients per assumir les responsabilitats que ens pertoca assumir.

No és cert que s'hagi apartat ningú per haver estat negociador, i molt manco que es veti cap company o companya. Els noms que han sortit a premsa (en Miquel, na Fina o en Vicenç) són persones imprescindibles dins MÉS, d'una vàlua i capacitat de sobres demostrades, que no només no qüestionam sinó que hem defensat, defensam i defensarem davant qualsevol atac. Aquesta Executiva compta amb ells per tasques tan destacades com les de portaveus al Parlament o la de conseller al Consell; no entenem que s'infravalorin aquestes responsabilitats com si fossin un càstig, sobretot tenint en compte que s'hi va concórrer en un procés lliure de primàries.

A l'hora d'elegir qui ha d'assumir les diferents responsabilitats derivades dels acords amb PSOE i Podem aquesta Executiva no ha rebutjat cap persona, perquè això no va de persones. Sí va dels perfils idonis, que més poden beneficiar MÉS. I aquesta Executiva considera que necessitam afrontar de forma urgent una renovació, després de quatre anys de crisi i d'un resultat electoral que hem de saber llegir (sense que això signifiqui en cap moment culpabilitzar de res cap de les persones a qui s'ha fet referència). La renovació, que ha d'obrir una nova etapa, no només ha de ser de les màximes responsabilitats institucionals, i en haver d'afrontar altres debats ho farem sense cap límit.

No havíem comunicat res perquè allò que ens pertocava fer i estam fent és triar les persones que han d'ocupar aquests càrrecs, en exercici de les nostres funcions; cal recordar que els càrrecs no eren de ningú més que de MÉS en funció de molts de factors, així que no hi havia -enteníem i entenem- l'oportunitat de comunicar qui no els ocuparia perquè no només hauríem de parlar dels tres companys a què hem fet referència sinó de molts d'altres que també estan àmpliament qualificats. Vos volíem comunicar quan tenguéssim la proposta, i si ho heu sabut abans per la premsa no ha estat per una decisió nostra, sinó per la voluntat alienes al millor pel projecte de MÉS.

Estam a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Els Coordinadors