Armengol, investida presidenta de Balears con los votos de la izquierda y la abstención del PI

Francina Armengol repite como presidenta. Este jueves el Parlament balear ha reelegido a la candidata socialista para liderar el Govern balear en un segundo mandato en una jornada marcada por la crisis en Més per Mallorca, que ha tomado la decisión de apear a Miquel Ensenyat del Senado y a Fina Santiago y a Vicenç Vidal del Govern.

Armengol ha sido investida presidenta de Baleares con 32 a favor (Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera), 24 en contra (PP, Ciudadanos y Vox) y 3 abstenciones (PI). En el pleno de este jueves han intervenido los grupos parlamentarios y seguidamente se ha realizado las votaciones.

El pleno de investidura arrancó este miércoles con el discurso de Armengol, que destacó los «seis grandes retos» de esta legislatura. Tal como dijo, el primero de los grandes retos es el de llegar a un «gran acuerdo de país» para «modernizar y diversificar la economía y crecer de manera sostenible». La sesión ha continuado este jueves donde Armengol ha asegurado en su turno de réplica que está «orgullosa» de los 'Acords de Bellver' y que gobernarán desde «la transparencia, el rigor y la honestidad».

En su intervención, ha remarcado también que los 'Acords de Bellver' «no son todo» lo que harán sino que «son la hoja de ruta y lo mínimo» a lo que se comprometen. «Tenemos una responsabilidad histórica de repetir un gobierno progresista y consolidar las políticas que empezaron en 2015», ha remarcado.

Además, también ha dicho que irán «Madrid con la cabeza alta y las reivindicaciones muy claras», como la petición de un sistema de financiación justo o el régimen fiscal, entre otras. «Gobierne quien gobierne reivindicaremos ante Madrid lo que es justo para Baleares», ha aseverado.

Armengol se ha dirigido líder de la oposición, el portavoz del PP, Biel Company, y ha criticado que en su intervención no tuviera ni una sola palabra para políticas de «dependencia, cronicidad», o que «no haya mencionado el mundo de la cultura, la universidad o la investigación».

«Propuesta positivas»

Durante su intervención ha animado a los diputados de la oposición a sumarse con «propuestas en positivo» a las políticas que llevará a cabo el ejecutivo de coalición, que son las que los ciudadanos han elegido con su voto mayoritario a los partidos de izquierda.

«Les tiendo la mano a que se sumen a alguna cosa», ha asegurado este jueves Armengol en su primera réplica a los portavoces de los grupos parlamentarios en la segunda jornada del debate de investidura.

«Tenemos el apoyo ciudadano muy mayoritario, tenemos el proyecto y tenemos a la gente para llevarlo adelante», ha resaltado la líder socialista, para quien la oposición tiene la oportunidad de contribuir a políticas estratégicas como las de diversificación del modelo económico y de mejora del acceso a la vivienda.

Armengol, que en general se ha referido a PP, Ciudadanos y Vox como «la bancada de la derecha», ha aludido en varias ocasiones a los dos primeros, pero nunca la partido de extrema derecha.

Por contraste, se ha referido a Vox al agredecer «el compromiso» de PP y Ciudadanos de «seguir defendiendo la ley de fosas» y las medidas contra la violencia machista y la discriminación del colectivo LGTBI, lo que «no pasa en todos los lugares de España». «Estas políticas no necesitan ningún matiz, necesitan contundencia de los partidos democráticos», ha enfatizado.

La presidenta en funciones ha dirigido buena parte de su discurso a subrayar los ejes del programa de gobierno pactado por su partido, el PSIB, con Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Gent per Formentera, a los que ha agradecido su compromiso para aprovechar la oportunidad «histórica» de dar continuidad en una segunda legislatura al programa iniciado.

«En estos momentos no valen intereses de partidos, en estos momentos valen los intereses de los ciudadanos», ha recalcado.

Armengol ha recordado sus compromisos de mejora del modelo económico, agilización administrativa y descentralización, reforzamiento de los servicios públicos, favorecimiento del acceso a la vivienda, potenciación del transporte público, lucha contra el cambio climático y ampliación de los derechos ciudadanos.

También ha insistido en que será reivindicativa ante el Gobierno central para desarrollar el régimen fiscal del nuevo REB pactado con el ejecutivo de Madrid, lograr convenios para financiar proyectos ferroviarios y conseguir un sistema de financiación justo para el archipiélago.

«Algunos plantean ir a madrid a devolver lo que nos corresponde (...), nosotros todo, lo contrario», ha añadido la candidata.