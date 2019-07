Armengol arranca su segundo mandato como presidenta de Balears prometiendo «lealtad a la gente»

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha tomado, este lunes en el Consolat de la Mar, posesión de su cargo de presidenta de Balears.

Armengol, que repite mandato, no ha comunicado los nombres de los consellers de su gobierno, en el que Podemos tendrá dos puestos, entre ellos la Vicepresidencia para el juez Juan Pedro Yllanes, y Més per Mallorca otros dos.

La socialista Francina Armengol (Inca, 1971) ha apelado este lunes -igual que hiciera hace cuatro años en su primera toma de posesión como presidenta– al protagonismo de la gente de Baleares pero añadiendo que que sólo ante ella, «ante nuestra gente y ante nuestro pueblo», promete lealtad. Lo ha hecho tras prometer su cargo sobre la Constitución y el Estatut y expresando lealtad al rey que es lo que establece el protocolo. Ha sido en la Lonja, en una ceremonia abierta a la ciudadanía, muy parecida –pero también con notables diferencias– a la que protagonizó en 1999 Francesc Antich (para quien ha tenido un recuerdo especial) y que abrió la puerta al primer gobierno de coalición de la izquierdas en Baleares.

La socialista ha recordado que es la primera vez que la izquierda enlaza una legislatura con otra en las Islas pero, antes, indicado que también «es la primera vez que una mujer repite como presidenta del Govern, con todo lo que eso tiene de simbólico en una lucha por la igualdad de hombres y mujeres que queremos seguir abanderando». La crisis de Més evitó que este lunes firmara su primer decreto con los nombramientos de conselleres y conselleras.

El primer compromiso de Armengol ha sido «no defraudar». Y lo ha expresado así, en la primera de una sucesión de mensajes solemnes: «Ante vosotros me quiero comprometer a no defraudaros. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por este tierra».

La presidenta, en presencia de dos ministros, una ministra y el presidente del Senado, ha incidido en la importancia que para ella tiene Baleares. Ha dejado de de utilizar el catalán pasando al castellano para «comprometer algo más ante el Gobierno del Estado». Y ha manifestado: «Mi prioridad estará donde residen mi responsabilidad y mi pasión, en la búsqueda de los mejor para los ciudadanos y ciudadanas de Formentera, Eivissa, Menorca y Mallorca».

«El Gobierno de España encontrará siempre en nuestro Govern un negociador tan dialogante y leal como implacable en su convicción de defender los intereses de estas Islas», dijo. Y formuló sus primeras peticiones, como «acelerar la aprobación del nuevo régimen fiscal para Baleares con toda la fuerza qye me da saber que tenemos detrás a toda la sociedad».

La presidenta, dejando clara su lealtad ante el ejecutivo estatal, «como hemos hecho siempre», ha indicado que «perseguiré sin desmayo el modelo de financiación justo con nuestra solidaridad» y que «entregaré cada segundo de negociación a obtener los convenios de inversiones que requiere nuestra tierra para garantizar un futuro de transporte sostenible, de turismo de calidad, de aguas y cielos limpios».

Fracina Armengol ha resaltado ser consciente de que su responsabilidad es «mayor» que la de hace cuatro años pero que «el camino está trazado» aunque «sabemos que recorrerlos no será fácil, que habrá cuestas, piedras y curvas». Si ha pensado en Més no lo ha expresado pero sí ha destacado que que «juntos superaremos cualquier dificultad que se nos presente».

Armengol ha indicado que su mirada es de largo recorrido, de mirada larga pero con la vista puesta en la gente y en la ciudadanía y que tenía claro lo «nuestra gente nos exige». Y ha enumerado algunas de las propuestas recogidas en los llamados 'Acords de Bellever', que han firmado los partidos que gobernarán Baleares en los próximos cuatro años. También ha citado expresamente a la cultura, «que es el alma de un pueblo».

Investidura

Este jueves fue investida como presidenta del Ejecutivo autonómico con los votos de PSIB, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera (GxF) y la abstención de El Pi - Proposta per les Illes (El PI) en el Parlament.

El acto de toma de posesión de Armengol, que revalida así dos mandatos seguidos al frente del Ejecutivo autonómico, ha tenido lugar el mismo día en que Més per Mallorca celebra una asamblea en la que se espera que la Ejecutiva del partido lleve «un acuerdo de consenso» a las bases de la formación ecosoberanista respecto a los nombres que gestionarán las carteras de Medio Ambiente y de Servicios Sociales del futuro Ejecutivo, así como la persona que será senador/a autonómico.

Cabe recordar que, en virtud de los 'Acords de Bellver' sellados por el PSIB, Unidas Podemos y Més per Mallorca, la formación ecosoberanista gestionará las conselleries de Medio Ambiente y de Servicios Sociales del futuro Govern, que integrará un total de once carteras además de dos secretarías autonómicas. El pacto de gobernabilidad entre las tres formaciones también otorga a MÉS el senador autonómico de la Cámara balear.

La presidenta del Govern gobernará durante una legislatura más para «dar continuidad a políticas progresistas en favor» de la ciudadanía de Baleares y se ha mostrado «orgullosa» de los 'Acords de Bellver', avanzando que el futuro Ejecutivo gobernará desde «la transparencia, el rigor y la honestidad». Algunos de los retos que marcarán las líneas maestras de la próxima legislatura, como diversificar la economía, fortalecer la arquitectura institucional, mejorar los servicios esenciales educación, sanidad y servicios sociales, el acceso a la vivienda, reducir la desigualdad social y combatir el desafío climático y ambiental.

Asistentes

Al acto han acudido, entre otros, el presidente del Senado, Manuel Cruz, el ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.