Yllanes espera llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la ley contra el diésel

Juan Pedro Yllanes, juez en excedencia y nuevo conseller de Transició Energètica i Sectors Podructius, afirmó este miércoles que una de sus prioridades será convencer al Gobierno central para que no cumpla su amenaza y no presente un recurso en contra de la Ley de Cambio Climático, que prohíbe el uso del diésel en las Islas a partir del año 2025. «No es una amenaza, es un recurso», aseguró cuando se le preguntó si no teme que el Gobierno cumpla su amenaza y la ley acabe en el Constitucional.

«Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo», señaló. «Lo que tenemos que intentar es convencer al Gobierno del Estado de que la Ley de cambio climático y transición energética que se ha aprobado en Baleares es pionera en Europa», afirmó. El nuevo vicepresident es, desde este miércoles, el encargado de las competencias en materia de energía, de ahí que le toque negociar con el Estado sobre esta advertencia de recurso.

«Estoy convencido de que seremos capaces de limar las diferencias que hay actualmente con el Gobierno», dijo. Confió en que el acuerdo llegue en un «inmediato», si bien antes habrá que esperar a que se constituya el Ejecutivo ya que aún sigue en funciones tras las elecciones del 28 de abril.

Yllanes afirmó que es un «privilegio» asumir esta nueva «responsabilidad» y aseguró que durante esta legislatura «vienen cuatro años de grandes retos, de consolidar políticas que ya se han ido haciendo en la pasada legislatura».

Respecto al equipo con el que contará, Yllanes señaló que hay una parte que ya tiene clara, aunque aún no lo ha comentado con las personas a las que quiere ofrecer los cargos y añadió que está «trabajando para completar el equipo» ya que espera poder hacerlo a finales de semana. Finalmente, hablará con los consellers de Turisme y de Mobilitat, Iago Negueruela y Marc Pons, respectivamente,para abordar las partes de las competencias que eran suyas la pasada legislatura.