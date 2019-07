Así es el organigrama del nuevo Govern balear

El nuevo organigrama del Govern –tanto direcciones generales como organismos y empresas del sector público instrumental– refuerza más el poder del PSIB.

Las consellerías de Presidència, Administracions Públiques e Hisenda gestionarán competencias que hasta ahora dependían de Vicepresidència, que estaba adscrita a Turisme, entre ellas las que tenían que ver con las nuevas tecnologías. Pero también los fondos europeos y el Centre Balears Europa.

Para reforzar, al menos nominalmente, Cultura, su dirección será ahora una Delegació de la Presidència per a la Cultura. Su responsable, como el de la mayoría de las direcciones generales, se nombrará mañana.

Secretarías autonómicas

Es posible –pero nadie lo confirmó– que el puesto sea para Francesc Miralles y que éste se lleve al Govern parte de su equipo en el Consell de Mallorca. Allá, será Més quien siga llevando Cultura.

El nuevo Govern tendrá 50 direcciones generales, frente a las 45 del anterior. Algunas dependerán de las dos secretarías autonómicas. En el último tramo de la negociación –aunque no había trascendido– se acordó que la Secretaria Autonómica de Memòria Democrática i Bon Govern (que llevará Podemos) cuelgue de Administracions Públiques y no de Presidència. Su titular será Jesús Jurado. La otra secretaría autonómica es la de Universitat i Recerca. Més no ha anunciado quién la ocupará.

El Institut Balear de la Dona (IBD) continuará adscrito a Presidència que, además, estrenará una Direcció General de Drets i Diversitat. Con su decisión de mantener el IBD se quiere potenciar el «papel activo de este Govern a favor del feminismo y la lucha de las mujeres por la igualdad. Comunicació seguirá en Presidència. Repetirá, previsiblemente, el periodista Álvaro Gil.

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

■ Secretaria General

■ Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic

■ Direcció General d’Innovació

■ Direcció General de Política Industrial

■ Direcció General de Comerç

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

■ Delegació de la Presidència per a la Cultura

■ Secretaria General

■ Direcció General de Drets i Diversitat

■ Direcció General de Coordinació

■ Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

■ Direcció General de Comunicació

Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

■ Secretaria General

■ Direcció General de Pressuposts

■ Direcció General de Finançament

■ Direcció General del Tresor i Patrimoni

■ Direcció General de Relacions Exteriors

■ Direcció General de Fons Europeus

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

■ Secretaria General

■ Direcció General de Model Econòmic i Ocupació

■ Direcció General de Turisme

■ Direcció General de Treball i Salut Laboral

■ Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Conselleria d’Afers Socials i Esports

■ Secretaria General

■ Direcció General de Planificació i Serveis Socials

■ Direcció General de Dependència

■ Direcció General de Menors, Famílies i Joventut

■ Direcció General de Cooperació

■ Direcció General d’Esports

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

■ Secretaria General

■ Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

■ Direcció General de Personal Docent

■ Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

■ Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Secretaria Autonòmica d’Universitat i Recerca

■ Direcció General de Política Universitària i Recerca

■ Direcció General de Política Lingüística

Conselleria de Salut i Consum

■ Secretaria General

■ Direcció General de Prestacions i Farmàcia

■ Direcció General de Salut Pública

■ Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

■ Direcció General de Consum

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

■ Secretaria General

■ Direcció General de Transport Marítim i Aeri

■ Direcció General d’Habitatge

■ Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

■ Direcció General d’Arquitectura i Rehabilitació

Conselleria de Medi Ambient i Territori

■ Secretaria General

■ Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat

■ Direcció General de Residus i Educació Ambiental

■ Direcció General de Recursos Hídrics

■ Direcció General de Territori i Paisatge

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

■ Secretaria General

■ Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

■ Direcció General de Pesca i Medi Marí

■ Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària

Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització

■ Secretaria General

■ Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

■ Direcció General de Modernització i Administració Digital

■ Direcció General d’Emergències i Interior

Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern