Un investigador denuncia amenazas para no ocupar una plaza en la UIB

Jordi Cristóbal, que durante el pasado curso ha ejercido en la UIB como profesor contratado doctor interino de Geografía Física, ha denunciado ante el Síndic de Greuges de la Universitat que, hace un año, antes de ocupar la mencionada plaza, recibió un correo electrónico anónimo en tono amenazante.

Cristóbal ha explicado a este periódico que «el correo tenía como supuestos remitentes a un grupo de estudiantes sin identificar. El tono era difamatorio contra diversos miembros del Departamento de Geografía. Por entonces optaba a la plaza que más tarde ocupé y en el correo se me advertía de que si finalmente la conseguía, desplazaría a un buen docente. La tercera parte del correo es la que considero amanazante, pues venía a decir que si ocupaba la plaza, algunos profesores no estarían contentos y no sería bienvenido».

Jordi Cristóbal se encontraba hace un año como investigador en Groenlandia, cuando decidió enviar la documentación a la UIB para ocupar una plaza de profesor contratado doctor interino. «Finalmente fui admitido, pero todavía no me habían dado la plaza cuando recibí este correo».

A través del estudio de un perito informático, Cristóbal asegura que el correo fue enviado desde California y que, en esa época, un profesor de Geografía de la UIB se encontraba en la Universidad de Berkeley, en ese estado nortamericano. Se da la circunstancia de que la adjudicación de la plaza fue recurrida y a mediados del pasado junio la UIB rescindió el contrato de Jordi Cristóbal.

Además del Síndic de Greuges, Cristóbal envió un burofax al rector, Llorenç Huguet, con toda la información sobre su caso, solicitando que se inicie una investigación. La UIB ha iniciado una información previa para determinar si abre un expediente al respecto.

Rescisión del contrato

Sobre la rescisión de su contrato, Jordi Cristóbal no ha dado ningún paso, aunque señala que «estoy analizando el expediente y más adelante decidiré si inicio alguna actuación». En relación al correo electrónico recibido, el doctor indica que «sólo he recibido un contacto de la comisión de instrucción, pero en un tono informal. No he tenido más noticias sobre el asunto».