Podemos niega que su pacto con EU obligue a darle cargos en el Govern

Podemos interpreta que Esquerra Unida (EU) no tiene razón cuando asegura que el acuerdo electoral le garantizaba cargos en el Ejecutivo autonómico. Desde la dirección precisan que EU no mostró interés en este asunto durante la negociación y que así como fijó porcentajes de participación, y también derecho a subvenciones en el Consell de Mallorca y los ayuntamientos, no cuestionó que Podemos decidiría en el Parlament y en el Govern.

El acuerdo definitivo que firmaron el secretario de Organización de la formación morada, Alejandro López, y el coordinador interinsular de Esquerra Unida, Juan José Martínez, fijaba los lugares que ocuparía en las listas electorales –entre ellos la cabecera de lista por Menorca– pero establecía que la subvención correspondiente al grupo parlamentario sería «al 100 %» para Podemos y «0» para EU.

Podemos interpreta, y EU lo rechaza, que ese porcentaje es el que debe definir la presencia del cargos de EU en direcciones generales autonómicas.

Podemos acepta, eso sí, que EU presente «perfiles» para posibles cargos pero con una condición: que los examine previamente y que tenga la última palabra.

La dirección de EU rechaza taxativamente esa explicación y, además, afirma que ha presentado varios perfiles y que no se han tenido en cuenta. Desde EU se considera un «despropósito» y afirman que se está «ninguneando» su presencia en el grupo. Pablo Jiménez, diputado de grupo parlamentario de Unidas Podemos, es el líder de Esquerra Unida en Menorca y tiene libertad de voto para votar como quiera salvo en 21 puntos concretos del acuerdo. EU sí se garantizó cuotas y subvenciones en Menorca y Cort, donde nombrará un asesor.

La situación entre ambas formaciones es de total desencuentro, según ha constatado este diario en conversaciones con responsables de ambos partidos. EU quiere llevar a una asamblea, a finales de julio, si rompen o no.